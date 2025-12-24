- Home
Rishab Shetty: హనుమంతుడి జన్మస్థలం అంజనాద్రికి రిషబ్ శెట్టి.. 575 మెట్లు ఎక్కిన దంపతులు!
Rishab Shetty: హనుమంతుడి జన్మస్థలం అంజనాద్రికి రిషబ్ శెట్టి.. 575 మెట్లు ఎక్కిన దంపతులు!
‘కాంతార’ విజయం తర్వాత సినిమా పనుల నుంచి విరామం తీసుకున్న రిషబ్ శెట్టి, భార్యతో కలిసి రాష్ట్రంలోని పలు దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈ రోజు కొప్పల్ జిల్లా గంగావతి తాలూకాలోని చారిత్రక అంజనాద్రి కొండను సందర్శించి దర్శనం చేసుకున్నారు.
రిషబ్ శెట్టి
‘కాంతార’ చిత్రంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన నటుడు, దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి, ‘కాంతార’ (Kantara: Chapter 1) విజయం తర్వాత సినిమా పనుల నుంచి విరామం తీసుకుని కుటుంబంతో గడుపుతున్నారు. భార్యతో కలిసి రాష్ట్రంలోని పలు దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈ రోజు కొప్పల్ జిల్లా గంగావతి తాలూకాలోని చారిత్రక అంజనాద్రి కొండను సందర్శించిన రిషబ్ దంపతులు, ఆంజనేయుడిని దర్శించుకున్నారు.
హనుమంతుని జన్మస్థలం
‘కాంతార’ సినిమా భారీ విజయం తర్వాత రిషబ్ శెట్టి రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ శక్తి క్షేత్రాలను సందర్శిస్తున్నారు. గతంలో తిరుపతి, మంత్రాలయం, మైసూరులోని చాముండి కొండను సందర్శించిన ఆయన, ఈ రోజు భార్య ప్రగతి శెట్టితో కలిసి హనుమంతుని జన్మస్థలంగా ప్రసిద్ధి చెందిన అంజనాద్రికి వచ్చారు.
575 మెట్లు ఎక్కి కొండపైకి
కొండపై ఉన్న ఆంజనేయుడి దర్శనం కోసం రిషబ్ శెట్టి సామాన్యుడిలా 575 మెట్లు ఎక్కి కొండపైకి చేరుకున్నారు. ఆలయంలో మారుతికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సమయంలో అంజనాద్రి దివ్య వాతావరణంలో రిషబ్ శెట్టి దంపతులు కొంత సమయం గడిపి భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు.
‘కాంతార’ సినిమా ద్వారా..
దర్శనం తర్వాత, అంజనాద్రి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు విద్యాదాసబాబా, రిషబ్ శెట్టికి హనుమంతుని జన్మస్థలం పురాణం, చరిత్ర గురించి వివరంగా తెలిపారు. ‘కాంతార’ సినిమా ద్వారా దైవిక సంస్కృతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన రిషబ్ పనిని అర్చకులు ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు.
రిషబ్ శెట్టి దంపతులు
అంజనాద్రిని సందర్శించిన ఈ సంతోషకరమైన సందర్భంలో, ప్రధాన అర్చకులు విద్యాదాసబాబా, రిషబ్ శెట్టిని ఆలయం తరపున సత్కరించారు.
పాన్ ఇండియా సినిమా
తమ అభిమాన నటుడిని చూసేందుకు కొండపై అభిమానులు ఎగబడ్డారు. రిషబ్ శెట్టి మరో పాన్ ఇండియా సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారా అని అభిమానులు మాట్లాడుకున్నారు.