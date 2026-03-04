అల్లు అర్జున్ మంచి మనసు, కష్టాల్లో ఉన్న సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ను ఆదుకున్న బన్ని..
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో 50 ఏళ్లకు పైగా కొనసాగిన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ను ఆదుకున్నాడు. కష్టాల్లో ఉన్న ఆమెకు చేయూతనిచ్చాడు.
పావలా శ్యామలను ఆదుకున్న అల్లు అర్జున్..
సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పావలా శ్యామల ఎదుర్కొంటున్న అనారోగ్య, ఆర్థిక ఇబ్బందులపై స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ స్పందించారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్న ఆమె పరిస్థితిని తెలుసుకున్న ఆయన.. వెంటనే అండగా నిలవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పావలా శ్యామల , ఆమె కుమార్తె వైద్య ఖర్చులు, నిత్యావసరాల కోసం ప్రతి నెలా రూ.10,000 అందేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
దీన స్థితిలో పావల శ్యామల..
దాదాపు 50 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న శ్యామల.. వందలాది చిత్రాల్లో తన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించింది. పావలా శ్యామల, గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. సరైన ఆదరణ లేక ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ, తన కుమార్తెతో కలిసి సికింద్రాబాద్ కార్ఖానాలోని ఆర్కే ఫౌండేషన్ లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. తల్లీకూతుళ్లిద్దరి ఆరోగ్యం క్షీణించి, కనీసం మందులు కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు తెలిసింది.
చలించిపోయిన అల్లు అర్జున్
ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న అల్లు అర్జున్ చలించిపోయి, వారికి తక్షణ సహాయం అందించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక భరోసా కల్పించే దిశగా చర్యలు తీసుకున్నారు. కేవలం ఒకసారిగా ఆర్థిక సాయం చేయడం కాకుండా, ప్రతి నెలా నిరంతరంగా డబ్బు అందేలా ఏర్పాట్లు చేశాడు. . ఈ సహాయం ద్వారా పావలా శ్యామల వైద్య చికిత్సలు, నిత్యవసర ఖర్చులు సులభంగా నిర్వహించుకునేందుకు వీలుగా..నెల నెల 10 వేలు సాయం అందించాలని తన టీమ్ ను ఆయన ఆదేశించారు.
పావల శ్యామల సినిమాలు
గతంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ సహా పలువురు సినీ ప్రముఖులు పావలా శ్యామలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇక పావల శ్యామల సినిమాల విషయానికి వస్తే.. గతంలో జంధ్యాల సినిమాల్లో ఆమె నటించి మెప్పించారు. కొన్ని సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం జంటగా కూడా ఆమె నటించారు. దాదాపు రెండు తరాల నటీనటులతో ఆమె కలిసి స్క్రీన్ పంచుకున్నారు.