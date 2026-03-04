Priyanka Chopra: నిక్ పక్కనుండగానే ప్రియాంక చోప్రా కన్నీళ్లు, కారణం ఏంటి?
బాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ వరకు తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా, అమెరికన్ పాప్ సింగర్ నిక్ జోనస్ జంట సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
నిక్ జోనస్ షేర్ చేసిన త్రోబ్యాక్ పిక్..
బాలీవుడ్ 'దేశీ గర్ల్' ప్రియాంక చోప్రా, అమెరికన్ పాప్ సింగర్ నిక్ జోనస్ జంట ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటుంది. తాజాగా నిక్ జోనస్ షేర్ చేసిన ఒక 'త్రోబ్యాక్' ఫోటో ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతూ అభిమానుల మనసు దోచుకుంటోంది. మరోవైపు, ప్రియాంక తన తండ్రిని గుర్తుచేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
రంగుల్లో మునిగిన ప్రియాంక చోప్రా..
నిక్ జోనస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రియాంకతో కలిసి రంగుల్లో మునిగి తేలుతున్న పాత ఫోటోను పంచుకున్నారు. గత హోలీ పండుగ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ, "ఇది నాకు ఇష్టమైన హోలీ జ్ఞాపకాలలో ఒకటి" అని క్యాప్షన్ పెట్టారు.
ఇంటర్నేషనల్ అల్లుడు
ఈ ఫోటోలో ఇద్దరూ తెల్లటి సంప్రదాయ దుస్తుల్లో, ముఖం నిండా రంగులతో మెరిసిపోతున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్నా భారతీయ పండుగలను ఎంత ఘనంగా జరుపుకుంటారో ఈ జంట చూపిస్తోంది. అందుకే భారతీయ అభిమానులు నిక్ను ప్రేమగా 'ఇంటర్నేషనల్ అల్లుడు' అని పిలుచుకుంటారు.
ప్రియాంక చోప్రా ఎమోషనల్...
పండుగ సంబరాల మధ్యే, ప్రియాంక ఇటీవల 'మిథికల్ కిచెన్' ఇంటర్వ్యూలో తన దివంగత తండ్రి అశోక్ చోప్రా గురించి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. 2013లో క్యాన్సర్తో మరణించిన తన తండ్రి జ్ఞాపకాలు ఇప్పటికీ తన జీవితంలోని ప్రతి దశలోనూ ఉన్నాయని ఆమె పంచుకున్నారు.
తండ్రిని తలుచుకుంటూ కన్నీళ్లు..
ఆశ్చర్యకరంగా, ప్రియాంక తన భర్త నిక్ జోనస్లో తన తండ్రి పోలికలను చూస్తారట. "మా నాన్నకు సంగీతం అంటే ప్రాణం. నిక్ కూడా గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు. ఒకవేళ నాన్న బతికుంటే, నాకోసం అబ్బాయిని వెతకాల్సి వస్తే, కచ్చితంగా నిక్ లాంటి వ్యక్తినే ఎంచుకునేవారు" అని ప్రియాంక చెప్పారు.
క్రియేటివ్ ఇన్స్పిరేషన్ ..
భర్త సృజనాత్మకతను ప్రియాంక ఎంతగానో మెచ్చుకున్నారు. "నాకు ఎప్పుడైనా క్రియేటివ్ ఇన్స్పిరేషన్ కావాలంటే, నిక్ స్టూడియోకి వెళ్తాను. అతను తన ఆలోచనలను పాటలుగా మార్చే విధానం చూడటం ఓ అద్భుతమైన అనుభూతి. అతను నిజంగా ఓ మ్యూజిక్ మ్యాజిషియన్" అని ఆమె అన్నారు.
సెలబ్రిటీ జంట
2018లో జోధ్పూర్లోని ఉమైద్ భవన్ ప్యాలెస్లో ఈ జంట హిందూ, క్రిస్టియన్ సంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన సెలబ్రిటీ జంటలలో వీరు ఒకరిగా నిలుస్తున్నారు.
విభిన్న సంస్కృతులు..
ప్రియాంక, నిక్ల బంధం విభిన్న సంస్కృతులు ఎంత అందంగా కలిసిపోవచ్చో చెప్పడానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ. మొత్తానికి, నిక్ షేర్ చేసిన హోలీ ఫోటో, ప్రియాంక ఎమోషనల్ మాటలు ఇప్పుడు అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్నాయి.
