Chiranjeevi: చిరంజీవి కెరీర్లో ఆ మూవీ ఓ మాయని మచ్చ.. రూ. 100 కోట్లతో తీస్తే వారం రోజుల్లోనే.!
Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 40 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో అద్భుత విజయాలు ఉన్నాయి. అయితే, 'ఆచార్య' సినిమా ఆయన కెరీర్లోనే ఒక మాయని మచ్చలా మిగిలిపోయింది. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్తో కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం ఎందుకు అంత దారుణంగా విఫలమైంది.
చిరంజీవి 40 ఏళ్ల కెరీర్లో కోలుకోలేని దెబ్బ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఇండస్ట్రీ రికార్డులను సృష్టించారు. తన డ్యాన్స్, ఫైట్స్, నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అయితే, ఏ రంగంలోనైనా విజయాలతో పాటు పరాజయాలు సహజం.
ఆ సినిమా డిజాస్టర్
చిరంజీవి కెరీర్లో కూడా 'బిగ్ బాస్', 'మృగరాజు', 'భోళాశంకర్' వంటి ఫ్లాప్ సినిమాలు ఉన్నాయి. కానీ, వీటన్నింటికంటే 'ఆచార్య' సినిమా మెగాస్టార్కు మిగిల్చిన పరాభవం, మచ్చ మరే సినిమా ఇవ్వలేదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
దారుణమైన రేటింగ్స్
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. కానీ విడుదలైన మొదటి రోజే నెగటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. విమర్శకులు, రివ్యూవర్స్ ఈ సినిమాకు 1 లేదా 1.5 రేటింగ్ ఇచ్చారంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వారం తిరగకముందే థియేటర్ల నుంచి మాయమైన ఈ చిత్రం, మెగా తండ్రీకొడుకుల కెరీర్లో ఒక పెద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
వందల కోట్ల నష్టాలు
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా వల్ల బయ్యర్లు సుమారు రూ. 100 కోట్ల వరకు నష్టపోయారట. తన కెరీర్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా చిరంజీవి తన రెమ్యూనరేషన్లో కొంత భాగాన్ని వెనక్కి ఇచ్చారంటే నష్టం తీవ్రత ఎంత ఉందో తెలుస్తోంది. సినిమా మొత్తం సీరియస్గా సాగడం, చిరంజీవి మార్క్ కామెడీ, గ్రేస్ లేకపోవడం ప్రేక్షకులను నిరాశపరిచాయి.
వైఫల్యానికి కారణాలు
కొరటాల శివ మార్క్ సోషల్ మెసేజ్ ఉన్నప్పటికీ, కథనంలో వేగం లోపించింది. విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్ నాసిరకంగా ఉండటం విమర్శలకు దారితీసింది. సినిమాలోని కొన్ని సీన్లు పాత చింతకాయ పచ్చడిలా ఉండటంతో నేటి తరం ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ కాలేకపోయారు. క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఏమాత్రం సహజత్వానికి దగ్గరగా లేకపోవడం మైనస్ అయింది. మొత్తానికి, చిరంజీవి ఇమేజ్కు సరిపడా సీన్లు లేకపోవడం, దర్శకుడి వైఫల్యం వల్ల 'ఆచార్య' మెగాస్టార్ 40 ఏళ్ల కెరీర్లో మాయని మచ్చలా మిగిలిపోయింది.