Golmaal 5: గోల్మాల్ 5లో బిగ్ సర్ప్రైజ్..అక్షయ్ సరసన ఆ బ్యూటీ, 17 మంది స్టార్లతో రచ్చ
ఫేమస్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ 'గోల్మాల్' ఐదో పార్ట్ షూటింగ్ మొదలైంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలైనట్లు అనౌన్స్ చేస్తూ ఓ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో స్టార్ కాస్ట్తో పాటు అక్షయ్ కుమార్ కూడా కనిపించారు.
'గోల్మాల్' ఐదో పార్ట్
డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి తన కామెడీ ఫ్రాంచైజీ 'గోల్మాల్' ఐదో పార్ట్తో వచ్చేస్తున్నారు. రీసెంట్గా ముంబైలో ఈ మూవీ షూటింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ సినిమా గురించి చాలా రోజులుగా చర్చ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే.
రోహిత్ శెట్టి 'గోల్మాల్ 5'
రోహిత్ శెట్టి 'గోల్మాల్ 5'లో ఈసారి అక్షయ్ కుమార్ కూడా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన బోల్డ్ లుక్లో కనిపిస్తారని టాక్. మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ విలన్గా నటించబోతున్నట్లు సమాచారం.
తమన్నా భాటియా ఎంట్రీ
వస్తున్న రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'గోల్మాల్ 5'లో తమన్నా భాటియా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఆమె అక్షయ్ కుమార్కు జోడీగా నటించనుందని చెబుతున్నారు. ఇంతకుముందు వీరిద్దరూ 'ఎంటర్టైన్మెంట్' సినిమాలో కలిసి నటించారు.
దాదాపు 17 మంది స్టార్లు
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'గోల్మాల్ 5'లో దాదాపు 17 మంది స్టార్లు కనిపించనున్నారు. వారిలో అజయ్ దేవగణ్, అక్షయ్ కుమార్, తమన్నా భాటియా, ప్రియమణి, కరీనా కపూర్, సారా అలీ ఖాన్, కునాల్ ఖేమూ, అశ్విని కల్సేకర్, తుషార్ కపూర్, అర్షద్ వార్సీ, శ్రేయస్ తల్పడే, శర్మన్ జోషి, జానీ లీవర్, సంజయ్ మిశ్రా, ముఖేష్ తివారీ, మురళీ శర్మ, విజయ్ పాట్కర్ ఉన్నారు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన కలెక్షన్లు
'గోల్మాల్' ఫ్రాంచైజీ 'గోల్మాల్: ఫన్ అన్లిమిటెడ్'తో మొదలైంది. 2006లో వచ్చిన ఈ సినిమా హిట్ అయ్యింది. 2008లో 'గోల్మాల్ రిటర్న్స్', 2010లో 'గోల్మాల్ 3', 2017లో 'గోల్మాల్ అగైన్' వచ్చాయి. ఈ సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన కలెక్షన్లు సాధించాయి.
రోహిత్ శెట్టి, అజయ్ దేవగణ్ కాంబినేషన్
రోహిత్ శెట్టి, అజయ్ దేవగణ్ కాంబినేషన్లో ఎన్నో హిట్ సినిమాలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ 'జమీన్'తో పాటు 'గోల్మాల్' సిరీస్, 'సింగం' సిరీస్లలో కలిసి పనిచేశారు. వీళ్లిద్దరూ మంచి స్నేహితులు కూడా.