Silver Price: ఏకంగా లక్ష రూపాయలు పడిపోయిన వెండి, అదే దారిలో బంగారం కూడా
Silver Price: వెండి, బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి సామాన్య ప్రజలను భయపెట్టేసాయి. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతూ ఆశ్చర్యపెడుతున్నాయి. వెండి ధరల్లో ఒక్కసారిగా భారీ పతనం చోటుచేసుకుంది. బంగారం కూడా అలాగే తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
వెండ ధరలు ఢమాల్
మన దేశంలోనే కాదు అంతర్జాతీయంగా చూసుకుంటే బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతూ వచ్చాయి. రికార్డ్ స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతూ విలువైన లోహాలుగా మారిపోయాయి. దీంతో ఎంతో మంది వీటిపై పెట్టుబడి పెట్టారు. అకస్మాత్తుగా వెండి ధరలు అత్యంత వేగంగా భారీ పతనాన్ని చూసాయి. ఏకంగా లక్ష రూపాయలు కిందకు పడిపోయాయి. దీంతో వాటిపై పెట్టుబడి పెట్టిన వారంతా కుదేలైపోయారు. ఇప్పుడు వెండి ధర కిలో ఏకంగా లక్ష రూపాయల వరకు పడిపోయింది. ఇలా భారీ పతనాన్ని వెండి చూడడం ఒక్కసారిగా అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. వెండి ధరల దారిలోనే బంగారం కూడా నడుస్తుందని ఎంతోమంది ఆశిస్తున్నారు.
ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి
వెండి ధరలు.. బంగారంతో పోలిస్తే ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయాయి. ఎందుకు అంతగా భారీ పతనానికి గురి అయ్యాయో చాలామందికి అర్థం కాలేదు. దీనికి నిపుణులు అనేక కారణాలు చెబుతున్నారు. వెండి ధరలు అత్యధికంగా పెరగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు భారీ లాభాలను పొందారు. ఇప్పుడు ఆ లాభాలను క్యాష్ చేసుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు చేపట్టారు. ఇక రెండో కారణం వెండికి ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్. వెండిని కేవలం పెట్టుబడి కోసం మాత్రమే కాదు .. ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానల్స్, బ్యాటరీలు వంటి పరిశ్రమల్లో కూడా అధికంగా వాడతారు. పరిశ్రమల డిమాండ్ తగ్గుతుందేమోనన్న అంచనాలు, ఆర్థిక వృత్తిపై అనిశ్చితి ఏర్పడడం అనేది వెండి ధరలపై ప్రభావం పడింది. అలాగే వెండి మార్కెట్ పరిమాణం బంగారంతో పోలిస్తే చాలా చిన్నది. అమ్మకాలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో అప్పుడు ధరలు పెరిగి.. పడిపోవడం సహజమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే అమెరికన్ డాలర్ బలపడడం కూడా వెండి ధరల పతనానికి కారణం కావచ్చు అని అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే డాలర్ బలంగా ఉంటుందో బంగారం, వెండి వంటి లోహాలపై పెట్టుబడులు తగ్గిపోతాయి.
బంగారంపై పదివేల రూపాయలు
ఇక బంగారం విషయానికి వస్తే బడ్జెట్ వేళ బంగారం ధరలు కూడా దాదాపు పతనమయ్యాయని చెప్పాలి. నిన్న లక్షా అరవై వేల రూపాయల దగ్గర ఉన్న బంగారం ఈరోజు లక్షా నలభై అయిదు వేల రూపాయలకు పడిపోయింది. 10 గ్రాముల బంగారంపై ఏకంగా 10 వేల రూపాయలకు పైగా పడిపోయింది. ఇలాగే కొనసాగితే బంగారం, వెండి రేట్లు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇలా తగ్గితే మళ్ళీ సామాన్య ప్రజలకు ఈ రెండు లోహాలు అందుబాటులోకి రావచ్చు.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ 14,720 రూపాయలుగా ఉంది. అదే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 16,058 రూపాయలుగా ఉంది. ఇక 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.12044 గా ఉంది. వీటి ధరలు ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అలా తగ్గితే సామాన్య ప్రజలు బంగారం తగ్గే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది.