Rashmika Mandanna: మామూలు అమ్మాయి కాదు.. ప్రాణాలకు తెగించిన రష్మిక మందన్న..
బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు 'నేషనల్ క్రష్'గా ఫేమస్ అయిన రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈసారి అందంతో కాదు, కేరళలో ఆమె చేసిన సాహసంతో. ఇంతకీ అసలు విషయం ఏంటో చూద్దాం.
16
Image Credit : Instagram
ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టి
ప్రాణాలనే పణంగా పెట్టిన 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక మందన్న! బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ వరకు వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న ఈ బ్యూటీ, ఇప్పుడు తన ధైర్యంతో, డెడికేషన్తో వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న రష్మిక, తన కొత్త సినిమా 'మైసా' (Maaisa) కోసం పెద్ద రిస్కే తీసుకుంది. పాత్ర కోసం ఆమె చూపిస్తున్న అంకితభావం ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
Add Asianetnews Telugu as a Preferred Source
26
Image Credit : instagram
గోండ్ గిరిజన యువతిగా
దర్శకుడు రవీంద్ర పుల్లె డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన 'మైసా' చిత్రంలో రష్మిక మందన్న ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని అవతారంలో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో ఆమె గోండ్ గిరిజన తెగకు చెందిన ఓ చురుకైన యువతిగా నటించనుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేశాయి.
36
Image Credit : Instagram
దట్టమైన అడవుల్లో లాంగ్ షెడ్యూల్
ఇటీవలే కేరళలోని దట్టమైన అడవుల్లో ఈ సినిమా లాంగ్ షెడ్యూల్ పూర్తయింది. కొచ్చిలోని పచ్చని అడవుల మధ్య, ఎన్నో ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్న చోట షూటింగ్ చేశారు. వర్షం కురుస్తున్నా, సరైన దారి లేని చోట మైళ్ల దూరం నడుచుకుంటూ రష్మిక షూటింగ్ స్పాట్కు చేరుకునేది. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, 'అడవి మధ్యలో షూటింగ్ కష్టమే అయినా, అక్కడి ప్రకృతి ప్రశాంతత నాలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది' అని రష్మిక ఎమోషనల్ అయింది.
46
Image Credit : Instagram
డూప్ లేకుండా నటించిన హీరోయిన్
ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను సీట్ అంచున కూర్చోబెడతాయట. ఎత్తైన కొండలు, లోతైన లోయల అంచున జరిగే ఫైట్ సీన్స్లో రష్మిక ఎలాంటి 'డూప్' లేకుండా నటించడానికి సిద్ధపడింది. కొన్నిసార్లు వర్షం వల్ల జారిపోయే ప్రమాదం ఉన్నా, ఏమాత్రం భయపడకుండా ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి నటించింది.
56
Image Credit : others
భయాన్ని పక్కనపెట్టి..
ఈ ప్రమాదకరమైన స్టంట్స్ కోసం రష్మిక ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా తీసుకుంది. తన భయాన్ని పక్కనపెట్టి, పాత్ర సక్సెస్ కోసం ఆమె పడుతున్న కష్టం నిజంగా అసాధారణం. మొత్తానికి 'పుష్ప'లోని శ్రీవల్లి ఇప్పుడు 'మైసా'గా కొత్త అవతారం ఎత్తుతోంది.
66
Image Credit : Asianet News
తనను తాను నిరూపించుకున్న నటి..
రష్మిక మందన్న కేవలం గ్లామర్ డాల్ కాదని, సవాలుతో కూడిన పాత్రలను కూడా చేయగలనని నిరూపించుకుంది. తన అభిమాన నటి ఈ 'పవర్ ప్యాక్డ్' అవతార్ను వెండితెరపై చూసేందుకు వారు ఎదురుచూస్తున్నారు. 'మైసా' రష్మిక కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోవడం ఖాయం!
Latest Videos