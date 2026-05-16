CM Vijay: లంచ్ బాక్స్తో సెక్రటేరియట్ కు సీఎం విజయ్.. అధికారులకు అదిరిపోయే షాక్ ఇచ్చిన దళపతి
పాలనలో తన మార్క్ చూపిస్తున్నాడు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ దళపతి. అధికారులకు కూడా ఆశ్చర్య కలిగించేలా విజయ్ ప్రవర్తిస్తున్నారు. సచివాలయంలో ఆయన చేసే పనులు తెలిసి అంతా ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే?
సంచలనం సృష్టించిన విజయ్ దళపతి
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చారిత్రక విజయాన్ని నమోదు చేసి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సౌత్ స్టార్ హీరో జోసెఫ్ విజయ్ .. తన మార్క్ పనితీరుతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు పొందిన విజయ్, ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడిగా కూడా తనదైన ముద్ర వేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నాటి నుంచే ఆయన అనుసరిస్తున్న క్రమశిక్షణ, సమయపాలన రాష్ట్ర అధికార వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
టైమ్ కు ఆఫీస్ లో ఉండాల్సిందే..
మే 10న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయ్ ప్రతిరోజూ ఆఫీస్ సమయానికి పావుగంట ముందే చెన్నైలోని సెయింట్ జార్జ్ కోటలో ఉన్న సచివాలయానికి వచ్చేస్తున్నాడు. సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుల పని విధానానికి డిఫరెంట్ గా విజయ్ వ్యవహరిస్తుండటంతో అధికారులను ఈ తీరు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
సాధారణ ఉద్యోగిలా విజయ్ దళపతి తీరు..
అంతే కాదు విజయ్ దళపతి సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మాదిరిగా ఇంటి నుంచి స్వయంగా లంచ్ బాక్స్ తీసుకువస్తున్నారు. లంచ్ టైమ్ లో కూడా ఆయన తన ఛాంబర్కే పరిమితమవుతూ, భోజనం పూర్తయ్యిన వెంటనే తిరిగి విధుల్లో నిమగ్నమవుతున్నట్లు సమాచారం. సీఎం స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంత క్రమశిక్షణతో పని చేయడం అధికార వర్గాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.
ముఖ్యమంత్రిగా తన మార్క్ చూపిస్తోన్న దళపతి..
ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడం, ఎన్నికల సమయంలో తన పార్టీ ‘తమిళగ వెట్రి కళగం’ (TVK) ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడమే విజయ్ ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం అవసరమైన ఆర్థిక వనరులను ఎలా సమీకరించాలనే అంశంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు.ఇందులో భాగంగా వివిధ శాఖల కీలక ఫైళ్లను స్వయంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ, ఉన్నతాధికారులతో తరచూ సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర పరిపాలనలో వేగం తీసుకురావడమే కాకుండా, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో విజయ్ ముందుకు సాగుతున్నారని తెలుస్తోంది.
సీఎం గా విజయ్ సంచలన నిర్ణయాలు..
సినీ నటుడిగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించిన విజయ్, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా తన పనితీరుతో కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా విజయ్ టైమ్ సెన్స్, వర్క్ డెడికేషన్, నిర్ణయాలు తమిళనాడులో మాత్రమే కాదు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. అధికారంలోకి రాగానే గుడి, బడికి దగ్గరలో ఉన్న వైన్ షాపులను ఆయన మూయించేశారు. ప్రస్తతం ఈ విషయం తమిళనాట హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.