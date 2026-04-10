- Home
- Entertainment
Rashmika: పెళ్లి తర్వాత తొలిసారి పుట్టింటికి వచ్చిన రష్మికకు తండ్రి అదిరిపోయే గిఫ్ట్..!
Rashmika: రౌడీ హీరో విజయ్ దేవర కొండను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత రెండు నెలలకు రష్మిక తన పుట్టింటికి వెళ్లింది. అయితే.. ఆమెకు వాళ్ల పేరెంట్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే గొప్ప బహుమతిని ఇచ్చారు.
విజయ్ - రష్మిక..
రష్మిక మందన్నా తెలుగింటి కోడలుగా మారింది. విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకొని అప్పుడే రెండు నెలలు కావస్తోంది. ఉదయ్ పూర్ లో అతి తక్కువ మంది సన్నిహితుల మధ్యలో ఈ జంట వివాహం చేసుకోగా.. హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసి.. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులను విందుకు ఆహ్వానించారు.
పుట్టింటికి రష్మిక..
కాగా, వివాహం జరిగిన రెండు నెలల తర్వాత రష్మిక తన భర్త విజయ్ తో కలిసి తన స్వస్థలమైన కొడగుకు వచ్చారు. తన పుట్టిన రోజు కూడా అక్కడే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం విశేషం. పెళ్లి తర్వాత మొదటిసారి అక్కడికి రావడంతో.. అక్కడి వారి కోసం ఒక ప్రత్యేక విందు( రిసెప్షన్ ) కూడా ఏర్పాటు. ఈ రిసెప్షన్ లో రష్మిక తమ కొడగు సంస్కృతీ, సంప్రదాయల ప్రకారం ముస్తాబయ్యారు. కొడవ శైలి చీరను ధరించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ గా కూడా మారాయి.
రష్మికకు ఖరీదైన బహుమతి..
విజయ్ కూడా.. తెలుగు, నలుపు కాంబినేషన్ లో సూట్ ధరించారు. అంతేకాదు అక్కడి ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా కన్నడ భాషలో మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. ఈ సంగతి పక్కన పెడితే.. తొలిసారి తమ ఇంటికి వచ్చినందుకు విజయ్- రష్మికలకు వాళ్ల పేరెంట్స్ అరుదైన బహుమతిని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. రష్మిక తండ్రి మదన్ మందన్నా.. తన కుమార్తెకు కడనూరు సమీపంలో అన్ని హంగులతో కూడిన ‘ Serenity’ అనే బంగళాను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ బంగళా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ విరాజ్ పేట సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయంలో పూర్తి అయ్యింది. ఈ బంగళాను అధికారికంగా రష్మిక పేరు మీదకు మార్చడం విశేషం.
ఇదిలా ఉండగా, పెళ్లి తర్వాత విజయ్, రష్మిక జంటగా కనిపించబోతున్న తాజా చిత్రం రణబలి. ఈ సినిమాలో కూడా వీరిద్దరూ భార్యాభర్తలుగా కనిపించబోతున్నారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.