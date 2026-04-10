Hi Nanna: నాని సూపర్ హిట్ సినిమా ‘హాయ్ నాన్న’ ఆ సినిమా కి కాపీనా? మక్కీ టూ మక్కీ దింపేశారుగా..!
నాని సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో హాయ్ నాన్న కూడా ఒకటి. ఈ సినిమా 50 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన మన తెలుగు సినిమాకి కాపీ అంటే నమ్ముతారా? కథ, కథనం అంతా సేమ్ దింపేశారు...
Hi Nanna
నేచురల్ స్టార్ నాని నటించిన ఎమోషనల్ సూపర్ హిట్ మూవీ ‘ హాయ్ నాన్న’. ఈ సినిమా అందరి మనసులను గెలిచింది. తండ్రి, కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథను దర్శకుడు శౌర్య ఎంతో అందంగా తెరకెక్కించాడు. అంతేకాదు.. ఈ సినిమాలో నాని- మృణాల్ ప్రేమ కథ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాకి చాలా అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. అయితే.. ఈ సినిమా 50 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాకి కాపీ అనే విషయం తెలుసా? ఆ సినిమా ఏంటి? ఈ రెండు సినిమాలకు ఉన్న పోలికలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం....
రెండు సినిమాల కథ ఒకటే....
సోగ్గాడు శోభన్ బాబు, మంజుల హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం ‘ మంచి మనసులు’. ఈ సినిమా 50 ఏళ్ల క్రితం తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ప్లాట్, హాయ్ నాన్న ప్లాట్ సేమ్ ఒకేలా ఉండటం విశేషం. ఈ రెండు సినిమాలకు ఉన్న పోలికలను ఓసారి పరిశీలిస్తే....
ప్రేమ కథ..
ఈ రెండు సినిమాల్లో ప్రేమ కథ దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. ఓ టూరిస్ట్ ప్లేసులో వీరు కలుసుకోవడం, వారు ప్రేమలో పడటం, పెద్దలను ఎదురించి పెళ్లి చేసుకోవడం.. మొత్తం ఒకేలా సాగుతుంది. అంతేకాదు.. హీరో హీరోయిన్ విడిపోయిన తర్వాత... పిల్లల ద్వారా మళ్లీ వీరు తిరిగి కలుసుకుంటారు.
పిల్లల ఆరోగ్యం చుట్టూ తిరిగే కథ..
హాయ్ నాన్న: ఈ సినిమాలో నాని కూతురు మహికి ప్రాణాంతకమైన ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి ఉంటుంది.
మంచి మనుషులు: ఇందులో శోభన్ బాబు కొడుక్కి గుండె సంబంధిత సమస్య ఉంటుంది. రెండింటిలోనూ బిడ్డ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడమే తండ్రి ప్రధాన లక్ష్యం.
విలన్స్...
హాయ్ నాన్న : ఈ సినిమాలో నాని, మృణాల్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వారిద్దరి హీరోయిన్ తల్లి విడగొడుతుంది. హీరో దగ్గర డబ్బు లేదనే కారణంతో విడదీస్తుంది.
మంచి మనుషులు: ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ తండ్రి తన కూతురిని మీరో నుంచి దూరం చేస్తాడు. హీరో దగ్గర డబ్బు లేదనే కారణంతో దూరం చేస్తాడు.
'డాక్టర్' పాత్రలోసపోర్టింగ్ రోల్
హాయ్ నాన్న: మృణాల్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి ఒక డాక్టర్. ఆయనే చివరి నిమిషంలో పాపకు ఆపరేషన్ చేసి ప్రాణాలు కాపాడతాడు.
మంచి మనుషులు: ఇందులో హీరోయిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న జగ్గయ్య కూడా డాక్టరే. ఆయనే హీరో కొడుకు ప్రాణాన్ని కాపాడి, తన ప్రేమను త్యాగం చేసి వారిని కలుపుతాడు.
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
రెండింటిలోనూ క్లైమాక్స్ ఆసుపత్రి నేపథ్యంలోనే సాగుతుంది. తన బిడ్డను కాపాడిన వ్యక్తికే తన భార్య/ప్రేయసిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని హీరో నిర్ణయించుకోవడం.. చివరకు ఆ వ్యక్తి త్యాగంతో హీరో హీరోయిన్లు కలవడం.. ఈ సీక్వెన్స్ అంతా దాదాపు సేమ్ టు సేమ్.
ఈ రెండు సినిమాల్లో
మీరు చెప్పినట్టుగా ప్రధానమైన తేడా 'మెమరీ లాస్'. 'హాయ్ నాన్న'లో హీరోయిన్ గతం మర్చిపోతుంది, దాని చుట్టూనే సెకండాఫ్ డ్రామా నడుస్తుంది. కానీ 'మంచి మనుషులు'లో అటువంటి మెమరీ లాస్ ఎలిమెంట్ ఉండదు.
ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏమిటంటే...
కథాంశం పాతదైనా, దానిని నేటి తరానికి తగ్గట్టుగా మార్చి, ఎమోషన్స్ను పండించడంలో 'హాయ్ నాన్న' టీమ్ సక్సెస్ అయ్యింది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో పాత కథలను కొత్తగా చెప్పడం (Soul shifting) సహజమే అయినా, ఈ స్థాయిలో పోలికలు ఉండటం నిజంగా విశేషమే.