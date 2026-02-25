- Home
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. దీనితో వీరిద్దరికీ సంబంధించిన విశేషాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు రష్మిక టాలీవుడ్ లోకి ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ వివాహం
రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఇద్దరూ ఫిబ్రవరి 26న అంటే మరికొన్ని గంటల్లోనే వివాహ బంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ ప్రేమలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. చాలా గ్రాండ్ గా రష్మిక, విజయ్ ల వివాహం ఉదయ్ పూర్ జరగనుంది.
పాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా రష్మిక
రష్మిక టాలీవుడ్ లో తక్కువ టైంలోనే స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. అంతే వేగంగా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. పుష్ప 2, ఛావా లాంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో రష్మిక తిరుగులేని గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. కన్నడలో కెరీర్ ప్రారంభించిన రష్మిక టాలీవుడ్ లోకి సైలెంట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. నాగ శౌర్య ఛలో చిత్రంతో రష్మికకి టాలీవుడ్ లో తొలి ఛాన్స్ దక్కింది.
టాలీవుడ్ లో తొలి చిత్రం
అంతకు ముందు రష్మిక కన్నడలో కిరిక్ పార్టీ అనే చిత్రంలో నటించింది. ఆ మూవీలో సాంగ్ చూసి రష్మికని ఛలో సినిమాలో హీరోయిన్ గా దర్శకుడు వెంకీ కుడుములు ఎంపిక చేశారు. ఛలో మూవీ సూపర్ హిట్ అయింది. ఛలో మూవీలో రష్మిక క్యూట్ లుక్స్, కామెడీ టైమింగ్ యువతని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. దీనితో ఆ తర్వాత రష్మిక తొలిసారి విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి గీత గోవిందం చిత్రంలో నటించింది. ఆ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. దీనితో టాలీవుడ్ లో రష్మిక పేరు మారుమోగింది.
గీత గోవిందం సినిమా
గీత గోవిందం చిత్రంతో ఏర్పడ్డ పరిచయం ఇద్దరి మధ్య ప్రేమకు కారణం అయింది. రష్మిక తెలుగులో మాత్రమే కాక బాలీవుడ్ లో కూడా హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతోంది.
విజయ్ దేవరకొండ సినిమాలు
ఇక విజయ్ దేవరకొండ కూడా భారీ చిత్రాలు చేస్తూ తన మార్కెట్ పెంచుకుంటున్నాడు. యువతలో విజయ్ దేవరకొండకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ రౌడీ జనార్ధన అనే మూవీలో నటిస్తున్నాడు.