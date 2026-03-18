- Home
- Entertainment
Ranveer Singh: రణ్వీర్ డెబ్యూ చేసేటప్పటికి ఈ హీరోయిన్కు 5 ఏళ్లే.. ఇప్పుడు ఆయనతోనే రొమాన్స్!
రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాతో వార్తల్లో నిలిచాడు. మార్చి 18న పెయిడ్ ప్రీవ్యూ, 19న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ హీరోయిన్ సారా అర్జున్. ఇంతకీ రణ్వీర్ సింగ్ డెబ్యూ చేసే టైమ్కి సారా అర్జున్ వయసు ఎంతో తెలుసా?
Image Credit : Facebook
రణ్వీర్ సింగ్, సారా అర్జున్ల మధ్య వయసులో తేడా
'ధురంధర్', ఇప్పుడు 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాల్లో సారా అర్జున్, రణ్వీర్ సింగ్తో రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించనుంది. మొదటి పార్ట్లో హమ్జా అలీ (రణ్వీర్ సింగ్), యాలినా జమాలి (సారా అర్జున్) మధ్య కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. నిజానికి సారా అర్జున్, రణ్వీర్ సింగ్ కంటే 20 ఏళ్లు చిన్నది.
Image Credit : Facebook
రణ్వీర్ సింగ్, సారా అర్జున్ల వయసు ఎంత?
ప్రస్తుతం రణ్వీర్ సింగ్ వయసు 40 ఏళ్లు. ఆయన 1985 జులై 6న ముంబై, మహారాష్ట్రలో పుట్టాడు. అంటే ఈ ఏడాది జులై నాటికి ఆయనకు 41 ఏళ్లు వస్తాయి. ఇక సారా అర్జున్ విషయానికొస్తే, ఆమె వయసు ఇప్పుడు 20 ఏళ్లు. ఆమె 2005 జూన్ 18న ముంబై, మహారాష్ట్రలో జన్మించింది. ఈ ఏడాది జూన్లో ఆమె తన 21వ పుట్టినరోజు జరుపుకోనుంది.
Image Credit : Facebook
రణ్వీర్ సింగ్ డెబ్యూ టైమ్లో సారా అర్జున్ వయసు
రణ్వీర్ సింగ్ మొదటి సినిమా 'బ్యాండ్ బాజా బారాత్' 2010లో రిలీజ్ అయింది. అప్పుడు సారా అర్జున్ వయసు కేవలం 5 ఏళ్లు. అయితే, రణ్వీర్ డెబ్యూ చేసిన ఏడాది తర్వాత, 2011లో '404: ఎర్రర్ నాట్ ఫౌండ్' సినిమాతో ఆమె చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాలో ఆమెకు బేబీ సారా అని క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో నిషికాంత్ కామత్ కూతురిగా కనిపించింది.
Image Credit : Facebook
100కు పైగా యాడ్స్లో కనిపించిన సారా అర్జున్
సారా అర్జున్కు కేవలం ఏడాదిన్నర వయసు ఉన్నప్పుడు తన మొదటి కమర్షియల్ యాడ్ షూట్ చేసింది. పేరెంట్స్తో కలిసి మాల్కు వెళ్లినప్పుడు ఆమెకు ఈ అవకాశం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి సారా వరుసగా యాడ్స్ చేస్తూనే ఉంది. ఇప్పటివరకు మెక్డొనాల్డ్స్తో సహా 100కు పైగా యాడ్స్లో కనిపించింది. సారా అర్జున్, భోపాల్కు చెందిన ప్రముఖ నటుడు రాజ్ అర్జున్ కూతురు.
Image Credit : Facebook
సారా అర్జున్ నటించిన ఇతర సినిమాలు
సారా అర్జున్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఇమ్రాన్ హష్మీ-హుమా ఖురేషీ నటించిన 'ఏక్ థీ డాయన్' (2013), సల్మాన్ ఖాన్ 'జై హో' (2014), ఇర్ఫాన్ ఖాన్-ఐశ్వర్య రాయ్ 'జజ్బా', సంజయ్ దత్ 'తులసీదాస్ జూనియర్', విక్రమ్, రవి మోహన్, ఐశ్వర్య రాయ్ నటించిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' (రెండు భాగాలు) వంటి సినిమాల్లోనూ కనిపించింది. హీరోయిన్గా 'ధురంధర్' ఆమె మొదటి సినిమా.
Latest Videos