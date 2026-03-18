Krishna: నా వల్ల కాదు, విలన్ వల్లే ఈ సినిమా సూపర్ హిట్.. కృష్ణ లా ఇంత నిజాయతీగా ఎవరైనా ఒప్పుకోగలరా ?
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన ఓ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించింది. కానీ ఆ సినిమా విజయానికి కారణం తాను కాదు అని, విలన్ అని కృష్ణ నిజాయతీగా ఒప్పుకున్నారు.
సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటన గురించి, ఆయన సినిమాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఒక్క ఏడాది లోనే కృష్ణ పదుల సంఖ్యలో సినిమాలు చేసేవారు. అప్పట్లో సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు టాలీవుడ్ లో కమెడియన్ గా, విలన్ గా రాణించేవారు.
గిరిబాబు ఓ ఇంటర్వ్యూలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కృష్ణ, రాధా జంటగా నటించిన దొంగోడొచ్చాడు మూవీ 1987లో రిలీజ్ అయింది. ఈ చిత్రంలో గిరిబాబు విలన్ గా నటించారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ కి ముందే కృష్ణ రిజల్ట్ చెప్పేశారట.
గిరిబాబుని పిలిచి ఇలా అన్నారట. ఈ సినిమా తప్పకుండా 14 వారాలు ఆడుతుంది. కేవలం నాలుగు వారాలు మాత్రమే నావల్ల ఆడుతుంది. మిగిలిన 10 వారాలు నీ వల్లే ఆడుతుంది అని గిరిబాబుని కృష్ణ ప్రశంసించారట.
అంత అద్భుతంగా ఈ మూవీలో గిరిబాబు విలన్ పాత్ర ఉంటుంది. కృష్ణ గారిలా నిజాయతీగా చెప్పడానికి ఎవరికైనా గట్స్ కావాలి అని గిరిబాబు అన్నారు. ఆయన కావాలంటే.. బాగా చేశావయ్యా గిరిబాబు అని చెప్పి ఊరుకోవచ్చు. కానీ నా పాత్ర వల్లే ఈ సినిమా ఆడుతుంది అని చెప్పి ఆయన గొప్పతనం చాటుకున్నారు అంటూ గిరిబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు.
కృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగానే దొంగోడొచ్చాడు చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ మూవీలో నేను చెప్పిన డైలాగ్స్, ఊతపదాలకు ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రియాక్షన్ వచ్చింది అని గిరిబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు.