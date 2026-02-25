- Home
నటుడు సుమన్ ఒకప్పుడు హీరోగా రాణించారు. ఆ తర్వాత క్యరెక్టర్ రోల్స్ లో మెరిసారు. సుమన్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఒక చిత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. ఆ సినిమా ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సుమన్ సినిమాలు
ఒకప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పోటీగా హీరో సుమన్ సినిమాలు చేశారు. కానీ తన జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన వల్ల సుమన్ కెరీర్ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది. ఆ తర్వాత కూడా సుమన్ హీరోగా సినిమాలు చేశారు కానీ స్టార్ డమ్ అందుకోలేకపోయారు. హీరోగా సినిమాలు చేస్తూనే క్యారెక్టర్ రోల్స్ లో కూడా మెరిశారు.
రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వం
సుమన్ నటించిన క్యారెక్టర్ రోల్స్ లో ఒక సినిమా మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. ఆ మూవీ మరేదో కాదు.. రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అన్నమయ్య చిత్రం. నాగార్జున ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీ తెలుగు సినిమా చరిత్రలో క్లాసిక్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
అన్నమయ్య మూవీ
ఈ మూవీలో నాగార్జున అన్నమయ్యగా నటించగా.. సుమన్ వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రలో నటించారు. రాఘవేంద్ర రావు ఈ చిత్రంలో వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర కోసం చాలా మంది నటుల్ని అనుకున్నారట. కానీ సుమన్ ముక్కు, ముఖం చూసి ఆ పాత్రకి ఇతడే కరెక్ట్ అని భావించారు. ఈ చిత్రంలో మోహన్ బాబు మహా రాజు పాత్రలో నటించారు.
ఆ మిస్టేక్ చేయబోయిన రాఘవేంద్ర రావు
ఒక దశలో రాఘవేంద్ర రావు.. మోహన్ బాబుని వెంకటేశ్వర స్వామిపాత్రలో.. సుమన్ ని మహారాజు పాత్రలో నటింపజేయాలి అనుకున్నారట. మోహన్ బాబు ముఖం కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రలో నటించేందుకు సరిపోతుంది అని ఆ టైంలో తాను అనుకున్నట్లు రాఘవేంద్ర రావు తెలిపారు. అలా చేసి ఉంటే పెద్ద రిస్క్ అయ్యేది.
పెద్ద రిస్క్ అన్నారు
అసలు ఈ చిత్రంలో నాగార్జునని హీరోగా అనుకున్నప్పుడే అందరూ ఈ సినిమా రిస్క్ అని అన్నారు అంటూ రాఘవేంద్ర రావు తెలిపారు. కానీ అభిమానులంతా వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రకు సుమన్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని ప్రశంసలు కురిపించారు.