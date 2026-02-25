- Home
ఫిబ్రవరి 26న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఈ విషయాన్నిని రీసెంట్ గా ఈ జంట స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్ కాబోయే అత్తింట్లో, అంటే రష్మిక మందన్న కుటుంబంలో ఎవరున్నారో తెలుసా?
విజయ్ దేవరకొండ అత్తమామలు
విజయ్ దేవరకొండ బావమరుదులు, మరదళ్లు
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, విజయ్ దేవరకొండకు సొంత బావమరిది ఎవరూ లేరు. అంటే, రష్మిక మందన్నకు సొంత అన్నదమ్ములు లేరు. కానీ, ఆమెకు ఒక చెల్లెలు ఉంది. ఆమె పేరు షిమన్ మందన్న. మొత్తంగా, విజయ్ అత్తింట్లో అత్తమామల తర్వాత ఒకే ఒక మరదలు ఉంది.
రష్మిక మందన్న చెల్లి ఏవరు? ఏం చేస్తుంటుంది?
చెల్లి విషయంలో బాధపడుతున్న రష్మిక మందన్న
నోడ్ మ్యాగజైన్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక ఎమోషనల్ అయ్యారు. "నాకు సెలవు దొరికిన రోజుల్లో ఏడుపొస్తుంది. నాకో చెల్లి ఉంది, నాకంటే 16 ఏళ్లు చిన్నది. ఇప్పుడు తన వయసు 13 ఏళ్లు.
గత ఎనిమిదేళ్లుగా నేను పని చేయడం మొదలుపెట్టాక, తను పెరిగి పెద్దవ్వడాన్ని నేను చూడలేకపోయాను. ఇప్పుడు తను దాదాపు నా ఎత్తుకు వచ్చేసింది. కానీ ఆ ప్రయాణాన్ని నేను మిస్ అయ్యాను" అని రష్మిక ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇది
రష్మిక మందన్న చెల్లి ని ఏమని పిలుస్తారు?
షిమన్ ఇంకా చాలా చిన్నది. రష్మిక తన చెల్లిని 'బేబీ సిస్టర్' అని పిలుస్తుంటారు. షిమన్ తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి మైసూరులో ఉంటోంది. ప్రస్తుతం తన చదువుపైనే దృష్టి పెట్టింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో రష్మిక మాట్లాడుతూ.. తాను తన చెల్లికి అడగకుండానే అన్నీ ఇవ్వగలనని, కానీ అలా చేయనని చెప్పారు.
ఎందుకంటే, తన చెల్లి వస్తువుల విలువను తెలుసుకోవాలని ఆమె కోరుకుంటున్నారు. 'నేను తనకి చాలా భద్రత, సౌకర్యాలు ఇవ్వగలను. కానీ సరైన వయసు వచ్చాక మాత్రమే. ఇప్పుడు తను చాలా చిన్నది' అని రష్మిక అన్నారు.