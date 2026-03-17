- Home
- Entertainment
- సూపర్ హిట్ కావాల్సిన ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ సినిమాలు అట్టర్ ఫ్లాప్..కృష్ణంరాజు సెంటిమెంట్ వల్లే కొంప మునిగిందా ?
ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, నాగ చైతన్య నటించిన సినిమాలు కొన్ని హిట్ కావాల్సినవి ఫ్లాప్ అయ్యాయి అని దిల్ రాజు అన్నారు. ఆ సినిమాలు ఏంటి ? ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యాయి అనేది ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
స్టార్ హీరోలు నటించిన సినిమాలు కొన్ని భారీ హైప్ తో విడుదలై నిరాశ పరుస్తూ ఉంటాయి. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తాను నిర్మించిన కొన్ని ఫ్లాప్ సినిమాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నేను నిర్మించిన ఫ్లాప్ మూవీలో కొన్ని చిత్రాలు హిట్ కావాల్సింది. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే అవి సూపర్ హిట్ అయ్యేవి. కానీ డెసిషన్ తీసుకునే మైండ్స్ లో విభేదాలు వచ్చినప్పుడు ఒక్కరి నిర్ణయానికే రిజల్ట్ వదిలేసి ముందుకు వెళతాం. అలాంటప్పుడు ఆ సినిమాలు తేడా కొట్టాయి. రామరామ కృష్ణ కృష్ణ, మున్నా, రామయ్య వస్తావయ్యా లాంటి సినిమాలు మేము జాగ్రత్త తీసుకోకపోవడం వల్ల ఫ్లాప్ అయ్యాయి అని దిల్ రాజు అన్నారు.
రామరామ కృష్ణ కృష్ణ
ఎనెర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటించిన ఈ చిత్రం ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. కానీ రాంగ్ రిలీజ్ టైమింగ్ వల్ల ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయినా టైంలో ప్రభాస్ డార్లింగ్, బాలకృష్ణ సింహా చిత్రాలు బరిలో ఉన్నాయి. అందువల్లే రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశ పరిచింది.
మున్నా
ప్రభాస్, ఇలియానా జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం తీవ్రంగా నిరాశ పరిచింది. ఈ మూవీ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే హిట్ అయ్యేది అని దిల్ రాజు తెలిపారు.
రామయ్య వస్తావయ్యా
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్రంగా నిరాశ పరిచింది. ఈ చిత్రానికి తాము ముందు అనుకున్న కథ వేరు అని దిల్ రాజు తెలిపారు. మేము ముందు అనుకున్న కథ ప్రభాస్ రెబల్ తరహాలో ఉంటుంది. హరీష్ శంకర్ స్టోరీ పూర్తి చేశారు. అదే సమయంలో రెబల్ రిలీజ్ అయింది. కృష్ణం రాజు, ప్రభాస్ మధ్య తండ్రి కొడుకుల సెంటిమెంట్ ప్రధానంగా రెబల్ ఉంటుంది. మా కథ కూడా అలాగే ఉండడంతో రిస్క్ వద్దని ఆపేశాం. హరీష్ శంకర్ మరో కథ సిద్ధం చేసి రామయ్య వస్తావయ్యా మూవీ చేశారు. కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు అని దిల్ రాజు తెలిపారు.
జోష్
నాగ చైతన్య హీరోగా లాంచ్ అయిన చిత్రం జోష్. అసలు ఈ కథతో ఒక స్టార్ హీరో కొడుకుని లాంచ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. నాగ చైతన్య తో కాకుండా ఇంకెవరైనా యంగ్ హీరోతో ఈ సినిమా చేసి ఉంటే హిట్ అయ్యేది అని దిల్ రాజు తెలిపారు.