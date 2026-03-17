- Home
- Entertainment
Parthiban Controversy:చిక్కుల్లో పడ్డ ఉస్తాద్ విలన్.. పవన్ కళ్యాణ్ ముందే అలాంటి వ్యాఖ్యలు, వైరల్
తెలుగు సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో, నటుడు పార్థిబన్ తన కులం గురించి మాట్లాడటం పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది. ఈ గ్యాలరీలో ఆ వివరాలు చూద్దాం.
Parthiban Caste Controversy
నటుడు పార్థిబన్ ఓ తెలుగు సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో తన కులం పేరు చెప్పి పరిచయం చేసుకున్నారు. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమం నిన్న హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ వేడుకలో పార్థిబన్ మాట్లాడిన మాటలే వివాదాన్ని రేపాయి. ఆయన తనను తాను 'నాయుడు' అని పరిచయం చేసుకున్నారు. తమిళనాడులో ద్రావిడ సిద్ధాంతం, కుల వ్యతిరేకత గురించి మాట్లాడేవాళ్లు, రాష్ట్రం దాటగానే కుల గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పార్థిబన్ ప్రసంగం
స్టేజీపై మాట్లాడటానికి పిలిచినప్పుడు, 'ముందుగా నా గురించి చిన్న పరిచయం' అంటూ పార్థిబన్ ప్రసంగం మొదలుపెట్టారు. 'నేను పార్థిబన్. రాధాకృష్ణన్ పార్థిబన్. ఒక నాయుడు అబ్బాయిని. అవును, ఒక నాయుడు అబ్బాయినే. కానీ, చెన్నైలో పుట్టి పెరగడం వల్ల నాకు తెలుగు రాదు. తమిళమే నాకు సహజంగా వచ్చే భాష. కానీ, మనం తర్వాతిసారి కలిసినప్పుడు, అది ఈ సినిమా విజయోత్సవ వేడుకలోనే జరుగుతుంది, అప్పుడు నేను పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడతానని ఈ మూర్తి మీకు హామీ ఇస్తున్నాడు. మూర్తి నా అసలు పేరు' అని పార్థిబన్ మాట్లాడారు. ఇందులో ఆయన తన కులాన్ని ప్రస్తావించడమే వివాదానికి కారణమైంది.
అవకాశవాద వైఖరి
ఇది అవకాశవాద వైఖరి అని, తమిళనాడులో మరో స్టేజీపై పార్థిబన్ కులానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తూ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) లో ఒకరు పోస్ట్ చేశారు. ఈ వివాదాస్పద ప్రసంగం సమయంలో, తమిళుల గురించి అగౌరవంగా మాట్లాడారని కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. 'ఈ వైఖరే నిజమైతే, మనం ఎలాంటి ప్రగతిశీల ఆలోచనల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం?' అని ఓ నెటిజన్ ప్రశ్నించారు. పార్థిబన్ తన కులం గురించి మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
I am a Telugu person, from Naidu caste. This is my Real Identity, but I’m born & brought up in Chennai. I don’t know Telugu much. In the Success event, I will speak in Telugu & make all happy
— #Parthiban at #UstaadBhagatSingh Pre release event 👀 pic.twitter.com/dLgsKdU6yZ
— VCD (@VCDtweets) March 17, 2026