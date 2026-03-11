Rashmika Mandanna: స్వేచ్ఛనిచ్చే ప్రేమను వెతుక్కోండి.. రష్మిక మందన్న పోస్ట్ వైరల్
“నా గురించి ఇంత అందంగా రాసిన ఈ పోస్ట్ చదివి చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఈ మధ్య కాలంలో నన్ను ఇంతగా కదిలించిన పోస్ట్ నేను చదవలేదు. చెప్పడానికి చాలా ఉంది, కానీ మాటలు రావడం లేదు” అని నటి రష్మిక మందన్న అన్నారు.
Image Credit : Instagram
రష్మిక మందన్న విజయ్ దేవరకొండ బంధం..
శాండల్వుడ్ నుంచి వచ్చి, టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లోనూ నటిస్తూ 'నేషనల్ క్రష్' అయిన రష్మిక మందన్న, టాలీవుడ్ 'రౌడీ స్టార్' విజయ్ దేవరకొండను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఇక వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ గురించి అందరికీ తెలిసిందే.
Image Credit : Instagram
కవితాత్మకంగా రష్మిక -విజయ్ దేవరకొండ బంధం..
'టేల్స్ విత్ తార' (Tales with Tara) అనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో 'దామిని' అనే యూజర్ షేర్ చేసిన ఓ పోస్టే ఈ వైరల్కు కారణం. ఇందులో రష్మిక, విజయ్ బంధాన్ని కవితాత్మకంగా వివరించారు.
Image Credit : Instagram
మాటల్లో చెప్పలేనిది...
రచయిత్రి తార ఆ పోస్ట్లో ఇలా రాశారు: "విజయ్ పట్ల రష్మిక కళ్లలో కనిపించే ఆ ప్రేమ, కేరింగ్, అభిమానం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అది కేవలం ఒక వ్యక్తిని చూడటం కాదు, వారి పూర్తి అస్తిత్వాన్ని ప్రేమించే విధానం."
Image Credit : Instagram
ఎమోషనల్ అయిన రష్మిక మందన్న
ఈ పోస్ట్ను రీషేర్ చేస్తూ రష్మిక చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. "ఈ మధ్య కాలంలో నన్ను ఇంతగా కదిలించిన పోస్ట్ ను నేను చదవలేదు. చెప్పడానికి చాలా ఉంది, కానీ మాటలు రావడం లేదు" అని రాశారు.
Image Credit : Instagram
రష్మిక మందన్న కామెంట్స్ ..
"నాలోని భావాలను గుర్తించి, వాటిని ఇంత అందంగా మాటల్లో పొందుపరిచినందుకు ధన్యవాదాలు" అని రష్మిక హార్ట్ ఎమోజీతో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. "మిమ్మల్ని బంధించేది కాదు, మీకు స్వేచ్ఛనిచ్చే ప్రేమను కనుక్కోండి" (Find a love that liberates you) అని రష్మిక రాశారు. ఈ మాటతో విజయ్తో ప్రేమను ఆమె కన్ఫర్మ్ చేశారని అభిమానులు అంటున్నారు.
Image Credit : Instagram
టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్' గా రష్మిక , విజయ్ పెళ్లి
రష్మిక 'లవ్ కన్ఫెషన్' లాంటి ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు గాంధీనగర్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ జంట ప్రేమ, పెళ్లి వ్యవహారం 'టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్'గా మారింది.
