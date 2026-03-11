- Home
క్లైమాక్స్ లో సరైన ట్విస్ట్ పడితే ఆ సినిమా రేంజ్ మారిపోతుంది. జనాల్లో సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చేస్తుంది. క్లైమాక్స్ లో దిమ్మ తిరిగే ట్విస్ట్ లతో గూస్ బంప్స్ తెప్పించిన సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ లో క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ లతోనే అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించిన సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి. క్లైమాక్స్ వల్లే ఆ సినిమాల గురించి పెద్దఎత్తున అభిమానుల్లో చర్చ జరిగింది. ప్రస్తుతం ఓటీటీల్లో ఈ సినిమా స్టీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఆ సినిమాల జాబితా ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోకిరి
పోకిరి సినిమాలో మహేష్ బాబు అండర్ కవర్ పోలీస్ అధికారి అనే ట్విస్ట్ ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఈ సినిమా తర్వాత పోకిరి లాంటి ట్విస్ట్ అనే సామెత కూడా సినిమారంగంలో పుట్టింది అంటే అది ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాధ్ మహేష్ బాబుని పోలీస్ అధికారిగా చూపించిన విధానం గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్/ యూట్యూబ్
రంగస్థలం
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ నటించిన రంగస్థలం చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ మూవీలో చిట్టి బాబు అన్న కుమార్ బాబుని చంపింది ఎవరు అనే రివీల్ అయ్యే క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ సినిమా మొత్తానికి హైలైట్ అనే చెప్పాలి. ఆ సన్నివేశంలో రాంచరణ్, ప్రకాష్ రాజ్ నటన అద్భుతం. ఈ చిత్రాన్ని సుకుమార్ తెరకెక్కించిన విధానం మరో హైలైట్ అనే చెప్పాలి.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
కల్కి 2898 ఎడి
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ కల్కి. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. క్లైమాక్స్ వరకు దాచిపెట్టి క్లైమాక్స్ లో ప్రభాస్ కరుడిగా రివీల్ చేసిన విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అభిమానులు ఎవ్వరూ ఇంత భారీ ట్విస్ట్ ని ఊహించలేదు. థియేటర్స్ లో అభిమానులకు క్లైమాక్స్ సీన్స్ తో గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
ఎవరు
అడివి శేష్, రెజీనా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాగా ఆకట్టుకుంది. క్లైమాక్స్ లో అడివి శేష్.. రెజీనాకి ఇచ్చే షాక్, ఆమె నిజస్వరూపాన్ని బయట పెట్టే సీన్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
బాహుబలి ది బిగినింగ్
బాహుబలి 2 కోసం అభిమానులు ఎంతలా ఎదురు చూశారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. బాహుబలి 2 కి అంత క్రేజ్ రావడానికి ప్రధాన కారణం బాహుబలి 1 క్లైమాక్స్ లో కట్టప్ప ట్విస్ట్ అనే చెప్పాలి. అప్పట్లో వై కట్టప్ప కిల్డ్ బాహుబలి అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా జరిగింది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్