Khushbu Sundar Weight Loss: ఖుష్బూ చెప్పిన ఈ పనిచేస్తే చాలు మీరు ఏనుగులా ఉన్నా సరే దెబ్బకి స్లిమ్ అయిపోతారు
'అన్నాత్తే' సినిమా షూటింగ్ టైంలో 98 కిలోలు ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు నా బరువు తగ్గడం పెద్ద వైరల్ అయింది. 55 ఏళ్ల వయసులో కూడా నాకు బీపీ, షుగర్ లాంటివి ఏమీ లేవు, చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నానని నటి ఖుష్బూ సుందర్ తెలిపారు.
ఖుష్బూ సుందర్ ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్
ఖుష్బూ కేవలం తమిళ సినిమాకే కాదు, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల ఆడియెన్స్ కి కూడా ఇష్టమైన హీరోయిన్. ఇప్పుడు తమిళం కంటే తెలుగులోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా హీరోయిన్గా, అమ్మగా, సపోర్టింగ్ రోల్స్లో నటిస్తూ అలరించారు. ఇటీవల ఆమె బరువు తగ్గి, చాలా స్లిమ్గా మారారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె పెట్టిన ఫొటోలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు, తన వెయిట్ లాస్ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న కారణాలను ఖుష్బూ పంచుకున్నారు.
55 ఏళ్లలోనూ బీపీ, షుగర్ లేదు
రజనీకాంత్ నటించిన 'అన్నాత్తే' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో తాను 98 కిలోల బరువు ఉన్నానని ఖుష్బూ చెప్పారు. ఇప్పుడు 55 ఏళ్లు వచ్చినా తనకు బీపీ, షుగర్ లాంటివి ఏమీ లేవని, ఆరోగ్యంగా ఉండటమే ముఖ్యమని ఆమె అన్నారు. మైదా, చపాతీ వంటి ఆహార పదార్థాలు తినడం మానేశానని ఓ తమిళ యూట్యూబ్ ఛానల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఖుష్బూ తెలిపారు.
98 కిలోలు ఉండేదాన్ని - ఖుష్బూ
ఖుష్బూ ఇచ్చే టిప్స్
`అద్దంలో నా ముఖం చూసుకుంటే నాకే భయమేసేది. ఏనుగులా గుండ్రంగా ఉండేది. చివరికి, బీపీ రాకుండా ఉండాలన్నా, మోకాళ్ల నొప్పులు పోవాలన్నా బరువు తగ్గాల్సిందే అని ఫిక్స్ అయ్యా. కోవిడ్ టైంలో బరువు తగ్గడం మొదలుపెట్టా. ఈ బరువు తగ్గడానికి నాలుగేళ్లు పట్టింది. మైదా, చపాతీ లాంటివి తినను. ఆరోగ్యంగా ఉండటమే ముఖ్యం. నేను సినిమాకు వచ్చినప్పుడు చాలా సన్నగా ఉండేదాన్ని. అప్పుడూ ప్రేక్షకులు నన్ను ఆదరించారు. లావయ్యాక కూడా వాళ్లు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు వారికి నచ్చే విధంగా మారిపోయాను` అని ఖుష్బూ ఆ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఆమె కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.