త్రిష తో జంటగా నటించడం వల్ల స్టార్ గా మారిన హీరో ఎవరో మీకు తెలుసా? ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడంటే?
కొన్ని కొన్ని జోడీలు వెండితెరకు కలిసివస్తాయి.. హీరోల వల్ల హీరోయిన్లు, హీరోయిన్ల వల్ల హీరోలు కూడా స్టార్ డమ్ ను సాధిస్తుంటారు. ఈక్రమంలో స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష తో నటించడం వల్ల ఓ హీరోకు తెలుగులో స్టార్ డమ్ వచ్చిందని మీకు తెలుసా?
వర్షం సినిమాతో స్టార్ గా మారిన త్రిష..
వర్షం’ సినిమాతో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో భారీ సంచలనం సృష్టించింది హీరోయిన్ త్రిష. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు తెలుగు , తమిళ భాషల్లో వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ టాప్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్నారు. దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలకు పైగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలిగిన త్రిష.. ఈక్రమంలో స్టార్ హీరోలెందరితోనో నటించి మెప్పించింది. తెలుగులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, రవితేజ, చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున లాంటి స్టార్స్ సరన నటించి మెప్పించిన ఈ బ్యూటీ.. తమిళంలో విజయ్, అజిత్, సూర్య, విశాల్ లాంటి హీరోల సరసన అదరగొట్టింది.
20 ఏళ్లకు పైగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న త్రిష...
సుధీర్ఘకాలం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్న హీరోయిన్లలో త్రిష కూడా ఒకరు కావడం విశేషం. ఇంతకాలం కెరీర్లో ఆమె అనేక విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించి స్టార్ హీరోలతో జోడీగా కనిపించారు. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని వివాదాల్లో ఆమె పేరు వినిపించినప్పటికీ, ఆమెకు అవకాశాలు మాత్రం తగ్గలేదని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా సీనియర్ హీరోల సరసన నటించేందుకు త్రిషను ఓన్లీ ఆప్షన్ గా భావిస్తున్నారు. సీనియర్ హీరోల కోసం దర్శకులు ఎక్కువగా త్రిషనే సంప్రదిస్తున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
త్రిష తో సినిమా వల్ల స్టార్ హీరోగా మారిన సిద్ధార్థ్
త్రిష కెరీర్ ప్రారంభ దశలో ఆమెతో కలిసి సినిమాలు చేసి స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన నటుల్లో సిద్ధార్థ్ ఒకరు. ‘యువ’ సినిమాలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించడంతో మంచి స్నేహితులుగా మారారు. అనంతరం ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన ‘వర్షం’ సినిమాలో త్రిష హీరోయిన్గా నటించి పెద్ద విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఆమెకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. సిద్ధార్థ్ హీరోగా, త్రిష హీరోయిన్గా వచ్చిన ‘నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా’ సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమా విడుదల సమయంలో సిద్ధార్థ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా తెలియదు.
ప్రస్తుతం సిద్ధుకి కలిసిరాని కాలం..
అయితే త్రిష హీరోయిన్గా నటించడం వల్ల ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. చివరికి ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.ఈ విజయంతో సిద్ధార్థ్ కూడా తెలుగులో స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు పొందాడు. అనంతరం ఆయన కొన్ని సినిమాలతో విజయాలను సాధించి సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన నటించిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోవడంతో మార్కెట్లో పెద్దగా కనిపించడంలేదు.