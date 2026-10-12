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- Rashmi Gautam: రష్మి గౌతమ్ నవరాత్రి స్పెషల్ ఫొటోషూట్..ట్రెడిషనల్ లుక్ లో మెస్మరైజ్ చేస్తోందిగా
Rashmi Gautam: రష్మి గౌతమ్ నవరాత్రి స్పెషల్ ఫొటోషూట్..ట్రెడిషనల్ లుక్ లో మెస్మరైజ్ చేస్తోందిగా
నవరాత్రి సందర్భంగా యాంకర్ రష్మి గౌతమ్ సంప్రదాయ చీరలో దిగిన ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. ఆమె లుక్తో పాటు ఆధ్యాత్మిక సందేశం కూడా ఆకట్టుకుంటోంది.
నవరాత్రి వేళ రష్మి ప్రత్యేక ఫొటోషూట్
బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన యాంకర్ రష్మి గౌతమ్ నవరాత్రి సందర్భంగా ప్రత్యేక ఫొటోషూట్తో సందడి చేశారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో దిగిన ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. పండుగ వాతావరణానికి తగినట్లుగా ఆమె ఎంచుకున్న రూపం ఈ ఫొటోలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
లెహంగాలో రష్మి
ఆకుపచ్చ, బంగారు రంగుల కలయికలో ఉన్న లెహంగాలో రష్మి కనిపించారు. దానికి సరిపోయే బ్లౌజ్, సంప్రదాయ ఆభరణాలతో తన రూపాన్ని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు. చీర కట్టులో సంప్రదాయ శైలిని అనుసరిస్తూనే తనదైన ఆకర్షణతో ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు.
ఆభరణాలు, హెయిర్స్టైల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ
చెవులకు వేలాడే బంగారు రంగు జుంకాలు, చేతికి గాజులు ఆమె లుక్కు మరింత నిండుదనాన్ని తీసుకొచ్చాయి. పొడవుగా అల్లిన జడకు అలంకరణలు జోడించడంతో సంప్రదాయ రూపం మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపించింది. నుదుటిపై బొట్టుతో ఆమె ఫొటోషూట్ పండుగ కళను సంతరించుకుంది.
ప్రకృతి మధ్యలో ఫొటోషూట్
పచ్చని మొక్కలు, పూలతో కూడిన నేపథ్యం మధ్య రష్మి కూర్చుని కెమెరాకు పోజులిచ్చారు. సహజమైన వెలుతురులో తీసిన ఈ ఫొటోల్లో ఆమె రూపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చీర రంగులు, పరిసరాల్లోని పచ్చదనం కలిసిపోవడంతో ఫొటోలకు ప్రత్యేకమైన అందం వచ్చింది.
రష్మి సందేశం
ఈ ఫొటోలను పంచుకుంటూ రష్మి ఒక సందేశాన్ని కూడా జతచేశారు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉన్న దైవిక స్త్రీశక్తి మేల్కొని, ప్రకాశిస్తూ, చీకట్లను జయించాలని ఈ సందేశం ద్వారా ఆకాంక్షించారు.
సంప్రదాయ రూపంలోనూ తనదైన శైలి
సాధారణంగా బుల్లితెర కార్యక్రమాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులతో అభిమానులకు దగ్గరగా ఉండే రష్మి.. ఈసారి పండుగకు తగిన సంప్రదాయ రూపాన్ని ఎంచుకున్నారు. చీర, ఆభరణాలు, జడ అలంకరణల విషయంలో చూపిన శ్రద్ధ ఫొటోల్లో కనిపిస్తోంది. నవరాత్రి ప్రత్యేకతకు తగ్గట్టుగా ఆమె ఎంపిక చేసుకున్న దుస్తులు ఈ ఫొటోషూట్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
యాంకర్గా గుర్తింపు.. సినిమాల్లోనూ ప్రయాణం
రష్మి గౌతమ్ తెలుగు బుల్లితెరపై యాంకర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. టెలివిజన్ కార్యక్రమాలతో పాటు సినిమాల్లోనూ నటిస్తూ తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వినోద కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఆమెకు సోషల్ మీడియాలోనూ అభిమానులు ఉన్నారు.
నవరాత్రి ఫొటోలతో మరోసారి వార్తల్లోకి
పండుగల సమయంలో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించే సెలబ్రిటీల ఫొటోలకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో రష్మి గౌతమ్ పంచుకున్న నవరాత్రి ఫొటోషూట్, దానికి జతచేసిన సందేశం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ చీరలో ఆమె కనిపించిన తీరు, దైవిక శక్తిని ప్రస్తావించిన సందేశం ఈ పోస్టుకు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి.