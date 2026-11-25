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- Actress Shobana: సినిమాకొక అవతారం ఎత్తుతున్న క్రేజీ నటి.. భాషతో సంబంధం లేకుండా వరుస బ్లాక్ బస్టర్లు
Actress Shobana: సినిమాకొక అవతారం ఎత్తుతున్న క్రేజీ నటి.. భాషతో సంబంధం లేకుండా వరుస బ్లాక్ బస్టర్లు
నటి శోభన సినీ ప్రయాణం ఎంతో వైవిధ్యంగా సాగుతోంది. 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'తుడరుమ్', 'రామాయణ' సినిమాల్లో ఆమె పోషించిన మూడు విభిన్న పాత్రల గురించి తెలుసుకుందాం.
శోభన
కొందరు నటులకు ఎలాంటి పాత్ర ఇచ్చినా ప్రాణం పోస్తారు. ప్రతి సినిమాలోనూ తమదైన నటనతో ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేస్తారు. అలాంటి అరుదైన నటీమణుల్లో సీనియర్ నటి శోభన ఒకరు. ఈ మధ్య కాలంలో ఆమె ఎంచుకుంటున్న సినిమాలే ఆమె నటనలోని వైవిధ్యానికి నిదర్శనం. మూడేళ్లు, మూడు సినిమాలు, మూడు విభిన్న పాత్రలు... శోభన సినీ ప్రయాణం చూస్తుంటే నిజంగా ఆశ్చర్యమేస్తుంది.
'కల్కి 2898 ఏడీ'లో మరియంగా మెరిసిన శోభన
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో 2024లో వచ్చిన భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ 'కల్కి 2898 ఏడీ'లో శోభన మరియం పాత్రలో కనిపించారు. భవిష్యత్తు ప్రపంచం నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో శోభన తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. సాధారణ పాత్రలకు భిన్నంగా ఓ కొత్త ప్రపంచంలో ఆమె తన నటనలోని మరో కోణాన్ని చూపించారు.
'తుడరుమ్'లో లలిత పాత్రతో ఎమోషనల్ టచ్
2025లో శోభన ఎంచుకున్న సినిమా 'తుడరుమ్'. ఇందులో ఆమె లలిత పాత్రను పోషించారు. ఇది కల్కికి పూర్తిగా భిన్నమైన కథ. భవిష్యత్తు కాలం, భారీ సెట్టింగ్స్ నుంచి బయటకొచ్చి... సాధారణ జీవితాలు, బంధాలు, భావోద్వేగాల చుట్టూ తిరిగే కథలో ఆమె కనిపించారు. సహజమైన నటనతో, పాత్రకు తగ్గ భావాలను పలికించి తన టాలెంట్ ఏంటో మరోసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు.
'రామాయణ: రైస్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్'లో కైకేయిగా కొత్త అవతారం
ఇక 2026లో మరో విభిన్నమైన పాత్రతో శోభన మన ముందుకు రాబోతున్నారు. 'రామాయణ: రైస్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్' చిత్రంలో ఆమె కైకేయి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసం నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ సినిమాలో, శోభన రాజరికపు ఆహార్యంతో కొత్త అవతారంలో మెరవనున్నారు. గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ పాత్ర పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండటమే కాకుండా, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని అంతా భావిస్తున్నారు.
మూడు సినిమాలు, మూడు విభిన్న పాత్రలు!
'కల్కి 2898 ఏడీ'లోని భవిష్యత్తు ప్రపంచం, 'తుడరుమ్'లోని ఎమోషనల్ స్టోరీ, 'రామాయణ: రైస్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్'లోని పౌరాణిక వైభవం... ఈ మూడు సినిమాలు శోభన నటనలోని భిన్న కోణాలను మనకు చూపిస్తాయి.
ఏదో ఒకే రకమైన ఇమేజ్ లేదా ఒకే జానర్కు పరిమితం కాకుండా... విభిన్నమైన పాత్రలు, కథలు, ఎమోషన్స్ను ఎంచుకోవడం ఆమె స్పెషాలిటీ. ఒక నటి టాలెంట్ను ఆమె ఎన్ని పాత్రలు వేసిందన్న దాన్ని బట్టి కాకుండా... ప్రతి పాత్రకు ఎంతలా ప్రాణం పోసిందన్న దాన్ని బట్టి కొలవాలి. శోభన చేసిన ఈ మూడు సినిమాలు అదే విషయాన్ని మరోసారి రుజువు చేస్తున్నాయి.