1000 Crore Movies: 7 రోజల్లో వెయ్యి కోట్లతో దుమ్ములేపిన 'ధురంధర్ 2'.. టాప్ 10 సినిమాలు ఇవే, ఫస్ట్ ఏదంటే?
ధురంధర్ 2 మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఈ చిత్రం వెయ్యి కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఇప్పటి వరకు వెయ్యి కోట్లకుపైగా వసూళ్లని రాబట్టిన చిత్రాలేంటో చూద్దాం.
1. పుష్ప 2: ది రూల్
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,742.10 కోట్లు
- 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి పట్టిన రోజులు: 7 రోజులు
అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్నా జంటగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ తెలుగు పాన్-ఇండియా సినిమాలో 2024లో విడుదలై కేవలం 7 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1011.65 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్న, ఫహద్ ఫాజిల్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ సినిమా ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది.
2. ధురంధర్: ది రివెంజ్
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,006.50 కోట్లు
- 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి పట్టిన రోజులు: 7 రోజులు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ హిందీ పాన్-ఇండియా సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించాడు. ఆయనతో పాటు సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమా మార్చి 19, 2026న విడుదలైంది.
3. బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్
- ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,788.06 కోట్లు
- 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి పట్టిన రోజులు: 10 రోజులు
2017లో ఈ తెలుగు పాన్-ఇండియా సినిమా విడుదలైంది. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రంలో ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా 10 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹1047 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ సాధించింది.
4. RRR
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,230 కోట్లు
1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి పట్టిన రోజులు: 16 రోజులు
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ తెలుగు పాన్-ఇండియా సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా నటించారు. అజయ్ దేవగన్, అలియా భట్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు. ఈ సినిమా 16 రోజుల్లో ₹1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లని రాబట్టింది.
5. KGF చాప్టర్ 2
ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్: ₹1,215 కోట్లు
1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడానికి పట్టిన రోజులు: 17 రోజులు
ఇది కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన పాన్-ఇండియా చిత్రం. దీనికి ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో యశ్ హీరోగా నటించగా, సంజయ్ దత్, రవీనా టాండన్ వంటి నటులు కూడా కనిపించారు.
1000 కోట్ల క్లబ్లో ఉన్న మరికొన్ని సినిమాలు
- దంగల్ (హిందీ, 2016): ₹2,070.30 కోట్లు
- ధురంధర్ (హిందీ పాన్ ఇండియా, 2025): ₹1307.35 కోట్లు
- జవాన్ (హిందీ పాన్ ఇండియా, 2023): ₹1,160 కోట్లు
- పఠాన్ (హిందీ, 2023): ₹1,055 కోట్లు
- కల్కి 2898 AD (తెలుగు పాన్ ఇండియా, 2024): ₹1,042.25 కోట్లు