ధురందర్ 2 కోసం రణ్వీర్ అరాచకం.. బరువుతో మామూలు ఆట ఆడలేదుగా
ధురందర్ 2 సినిమా కోసం రణ్వీర్ సింగ్ తన శరీరాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాడు. హమ్జా పాత్ర కోసం ఆయన పడిన కష్టం చూసి అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. ఈ పాత్రను ఆయన తప్ప ఇంకెవరూ చేయలేరని ప్రశంసిస్తున్నారు.
Image Credit : instagram
హద్దులు దాటిన రణ్ వీర్ సింగ్..
రణ్వీర్ సింగ్ తన సినిమాల్లోని పాత్రల కోసం ఎంతలా మారిపోతాడో అందరికీ తెలిసిందే. హీరో, విలన్, కమెడియన్.. ఏ పాత్ర అయినా అందులో ఒదిగిపోతాడు. ఆ పాత్రను ఆయన కంటే గొప్పగా ఎవరూ చేయలేరనిపిస్తుంది. 'ధురందర్: ది రివెంజ్' (ధురందర్ 2) కోసం కూడా ఆయన అదే చేశాడు. 'జస్కీరత్ సింగ్ రంగీ', 'హమ్జా అలీ మజారీ' పాత్రల కోసం రణ్వీర్ అన్ని హద్దులు దాటేశాడు.
Image Credit : instagram
రణ్ వీర్ సింగ్ ఎంత కష్టపడ్డాడంటే?
ఈ సినిమా కోసం రణ్వీర్ సింగ్ తన శరీరంపై ఎంత కష్టపడ్డాడో ఆయన ఫిట్నెస్ గురు, 'ధురందర్ 2'లో రిజ్వాన్ పాత్ర పోషించిన ముస్తఫా అహ్మద్ బయటపెట్టారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలోని పాత్రలో జీవించడానికి రణ్వీర్ చాలా చెమటోడ్చాడని, ఆయన క్రమశిక్షణకు హద్దుల్లేవని చెప్పారు.
Image Credit : instagram
10 కిలోల బరువు పెరిగిన రణ్ వీర్ సింగ్..
'హమ్జా' పాత్ర కోసం రణ్వీర్ సింగ్ తన శరీరాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాడు. కేవలం 6 వారాల్లోనే 10 కిలోల బరువు పెరిగాడు. రోజూ 3,600 నుంచి 4,000 కేలరీలు తీసుకున్నాడు. జిమ్లో గంటల తరబడి కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే డైట్తో హమ్జా పాత్ర కోసం తన శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు.
Image Credit : instagram
15 కిలోల బరువు తగ్గిన హీరో..
ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్ జస్కీరత్ పాత్రలో కూడా కనిపించాడు. సినిమా రెండో భాగంలో సింపుల్ అబ్బాయిగా కనిపించాల్సి వచ్చింది. దీనికోసం సన్నగా కనబడాలి. అందుకే, మళ్లీ 15 కిలోల బరువు తగ్గాడు. తక్కువ కేలరీలున్న ఆహారం తీసుకుంటూ, జిమ్లో కష్టపడటం కొనసాగించాడు.
Image Credit : X
ఒకే సినిమాలో రెండు విభిన్న పాత్రలు
ఒకే సినిమాలో రెండు విభిన్న పాత్రల కోసం ఇలా శరీరాన్ని మార్చుకోవడం చాలా అంకితభావం డిమాండ్ చేస్తుందని ముస్తఫా అహ్మద్ అన్నారు. ఇది మానసికంగా, శారీరకంగా చాలా అలసట కలిగిస్తుంది. కానీ రణ్వీర్ దీనికోసం తన ప్రాణం పెట్టేశాడు. అన్ని హద్దులు దాటేశాడు. దాని ఫలితమే ఇప్పుడు సినిమాలో కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1000 కోట్ల రూపాయల మార్క్ను దాటిన విషయం తెలిసిందే.
Latest Videos