మహేష్ బాబు తండ్రిగా హీరో రాజశేఖర్ మిస్ అయిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ఏదో తెలుసా?
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు.. ఒకప్పటి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్.. స్టార్ సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ తండ్రీ కొడుకులుగా మిస్ అయిన సినిమా ఏదో తెలుసా? బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ఈ మూవీని ఆయన ఎలా మిస్ అయ్యాడు?
టాలీవుడ్ ను షేక్ చేసిన హీరో..
ఒకప్పుడు హీరోగా టాలీవుడ్ ను షేక్ చేశాడు రాజశేఖర్. ఒక వైపు ప్రేమ కథలు, మరో వైపు పోలీసు పాత్రలు, ఇంకో వైపు ఫ్యామిలీ కథలను చేస్తూ.. ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించి, యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాడు రాజశేఖర్. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో డిఫరెంట్ రోల్స్ చేస్తూ.. కెరీర్లో కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టారు రాజశేఖర్. హీరోగా అవకాశాలు తగ్గడంతో, ఆయన ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రోల్స్ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు.
మహేష్ బాబు తండ్రి పాత్ర మిస్ అయిన రాజశేఖర్...
రాజశేఖర్ ప్రస్తుతం ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ రోల్స్ ను చేస్తున్నాడు. ఈక్రమంలోనే ఆయన శర్వానంద్ తండ్రిగా బైకర్ సినిమాలో నటించాడు. ఈమూవీ రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా రాజశేఖర్ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నాడు.
సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు’ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు.రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ, “నేను ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటాను కాబట్టి, నాకు ‘సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు’ సినిమాలో రేలంగి మామయ్య పాత్ర చేసే అవకాశం వచ్చింది. కానీ అప్పటి పరిస్థితుల కారణంగా ఆ సినిమాలో నటించలేకపోయాను” అని తెలిపారు.
రేలంగి మామయ్య పాత్ర మిస్ అయిన మరో హీరో..
ఇప్పటికే గతంలో ఈ చిత్ర దర్శకుడు శ్రీకాంత్ అడ్డాల కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ఈ పాత్రను ముందుగా సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్కు వినిపించానని చెప్పారు. ఆయనకు కథ నచ్చినప్పటికీ, అప్పటికే ఉన్న కమిట్మెంట్స్ కారణంగా ఆ పాత్రను చేయలేకపోయారని తెలిపారు.సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు సినిమాలో రేలంగి మామయ్య పాత్రకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.
మహేష్ బాబు, వెంకటేష్ కు తండ్రి పాత్ర కావడం.. హీరోల తరువాత ఈ పాత్ర చుట్టే కథ నడుస్తుంటుంది. ఈ పాత్రలో నటించిన ప్రకాష్ రాజ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా, సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అలాంటి క్యారెక్టర్ రాజశేఖర్ చేసుంటే ఎలా ఉండేదోఅని ఆడియన్స్ అనుకుంటున్నారు.
శర్వానంద్ తండ్రిగా రాజశేఖర్..
ప్రస్తుతం రాజశేఖర్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించబోతున్న తాజా మూవీ బైకర్ రిలీజ్ కు రెడీగా ఉంది.శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన ఈసినిమాలో.. బైక్ రేసర్ పాత్రలో శర్వ కనిపించనున్నారు. రాజశేఖర్ ఇందులో శర్వానంద్కు తండ్రిగా నటించారు. అంతే కాదు హీరోకు కోచ్ గా కూడా రాజశేఖర్ కనిపించబోతున్నారు. ఏప్రిల్ 3న గ్రాండ్ రిలీజ్ కు బైకర్ సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను గ్రాండ్ ఈవెంట్ ద్వారా విడుదల చేశారు. ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది.
శర్వానంద్ కు మరో హిట్ పడుతుందా?
ముఖ్యంగా శర్వానంద్కు ఈ సినిమాతో మరో హిట్ దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక శర్వానంద్ కూడా ఇదే కాన్ఫిడెంట్ ను చూపించాడు. ఈసినిమాలో శర్వానంద్ తో పాటు రాజశేఖర్ పాత్ర కూడా హైలెట్ కాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈక్రమంలోనే ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో రాజశేఖర్ చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.