- Home
- Entertainment
- Ramayana Viral Photo: రణ్బీర్-సాయి పల్లవి ఫొటో నిజమా, ఫేకా? ‘రామాయణ’ ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడొస్తుందంటే..
Ramayana Viral Photo: రణ్బీర్-సాయి పల్లవి ఫొటో నిజమా, ఫేకా? ‘రామాయణ’ ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడొస్తుందంటే..
రామాయణ సెట్స్ నుంచి రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి ఫొటో లీకైందంటూ ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. మరి ఈ ఫొటో నిజమైనదేనా? అసలు నిజమేంటో తెలుసుకోండి. ‘రామాయణ్ 2026’ పూర్తి అప్డేట్స్, ఫస్ట్ లుక్, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రిలీజ్ డేట్స్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
16
Image Credit : x.com
వైరల్ అవుతున్న ఈ ఫొటో నిజంగా 'రామాయణ్' సెట్లోనిదేనా?
నితేశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న 'రామాయణ్' ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫిల్మ్స్లో ఒకటి. రణ్బీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యశ్, సన్నీ డియోల్, రవి దూబే లాంటి స్టార్ కాస్టింగ్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. ఇటీవల రణ్బీర్, సాయి పల్లవి ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇది సినిమా సెట్స్ నుంచి లీకైన ఫొటో అని ఓ నెటిజన్ పోస్ట్ చేశాడు. ఇంతకీ ఈ ఫొటో నిజంగానే రామాయణ్ సెట్స్ నుంచి లీక్ అయిందా? అసలు నిజమేంటో చూద్దాం.
26
Image Credit : instagram
రామాయణ్ వైరల్ ఫొటో వెనుక అసలు నిజం ఇదే
రాముడు, సీత గెటప్లో ఉన్న రణ్బీర్, సాయి పల్లవి ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొట్టింది. ఓ యూజర్ దీన్ని సినిమా సెట్స్ నుంచి లీకైన ఫొటో అని చెప్పాడు. కానీ, నిజానికి ఇది AI జనరేటెడ్ ఫొటో. కింద వైరల్ అయిన ఆ ఫొటో చూడండి.
Leak Pictures of Ranbir and Sai pallavi from Ramayana✨🏹#Ranbirkapoor#SaiPallavi#Ramayanapic.twitter.com/ozsIAQonfd
— 𝐑k̷᭕ᬁ🕊️ (@jawaiji_) March 7, 2026
36
Image Credit : x.com
రామాయణ్ వైరల్ ఫొటోపై నెటిజన్ల సెటైర్లు
ఈ వైరల్ ఫొటోపై ఓ నెటిజన్ "Leak Pictures of Ranbir and Sai Pallavi from Ramayana" అని ట్వీట్ చేశాడు. కానీ, మిగతా యూజర్లు ఇది ఫొటోషాప్, AIతో క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ ఫొటో అని వెంటనే గుర్తుపట్టారు. ఓ యూజర్ సరదాగా, "యశ్, నమిత్ ఇంత నాసిరకం క్వాలిటీతో సినిమా చేయరు. అసలు ఫొటో వేరే లెవల్లో ఉంటుంది" అని కామెంట్ చేశాడు. మరొకరు, "బ్రదర్, నువ్వు 'సియా కే రామ్' సీరియల్లోని రాముడు, సీత ముఖాలు మార్చి రణ్బీర్, సాయి పల్లవి ఫొటోలు పెట్టావ్" అని రాశారు.
46
Image Credit : x.com
'రామాయణ్' రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ కానుంది. పార్ట్ 1- 2026 దీపావళికి, పార్ట్ 2- 2027 దీపావళికి విడుదలవుతాయి. సుమారు రూ.4000 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో, ఈ సినిమా ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రంగా నిలవనుంది. ఈ బడ్జెట్, స్టార్ కాస్టింగ్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించడం ఖాయం.
56
Image Credit : Social Media
‘రామాయణ్’ ఫస్ట్ లుక్ ఎప్పుడు వస్తుంది?
కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ను 2026 మార్చి 26న శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా రిలీజ్ చేయొచ్చు. అయితే, దీనిపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. తమ ఫేవరెట్ స్టార్స్ రణ్బీర్, సాయి పల్లవిల ఫస్ట్ లుక్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
66
Image Credit : instagram
రామాయణ్ పార్ట్ 2 షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలైంది?
కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, రణ్బీర్ కపూర్, సన్నీ డియోల్ ఇటీవల రామాయణ్ పార్ట్ 2 షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు. సినిమా కథ, సెట్ డిజైన్ గురించి కూడా చాలా చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో సినిమాపై అభిమానులు అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
Latest Videos