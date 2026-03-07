- Home
- Entertainment
- OTT Movies: గద్దర్ అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటిన టాప్ 8 మూవీస్.. అస్సలు మిస్ కాకుండా ఓటీటీలో చూడాల్సిందే
OTT Movies: గద్దర్ అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటిన టాప్ 8 మూవీస్.. అస్సలు మిస్ కాకుండా ఓటీటీలో చూడాల్సిందే
గద్దర్ అవార్డ్స్ గెలుచుకున్న టాప్ 8 మూవీస్ లిస్ట్ ఈ కథనంలో ఉంది. ఏ సినిమాని ఏ ఓటీటీలో చూడాలి అనే వివరాలు కంప్లీట్ గా ఉన్నాయి. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి నుంచి కోర్ట్ వరకు తప్పకుండా ఓటీటీలో చూడాల్సిన సినిమాలు అవి.
OTT Movies
గతేడాది 2025లో విడుదలైన చిత్రాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గద్దర్ అవార్డ్స్ ప్రకటించింది. గద్దర్ అవార్డ్స్ లో సత్తా చాటిన టాప్ 8 మూవీస్ లిస్ట్ ఈ కథనంలో ఉంది. ఇవన్నీ ఓటీటీలో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన సినిమాలు. ఏ మూవీ ఏ ఓటీటీలో ఉందో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి లాంటి చిన్న సినిమాలు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం లాంటి పెద్ద సినిమాలు గద్దర్ అవార్డ్స్ గెలుచుకున్నాయి.
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి
ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో అఖిల్ రాజ్, తేజస్వి రావు జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రం యువతని మెప్పించి ఘనవిజయం సాధించింది. ఇప్పుడు గద్దర్ అవార్డు కూడా గెలుచుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఈటీవి విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎక్కడ చూడాలి : ఈటీవి విన్
తండేల్
అక్కినేని నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన తండేల్ మూవీ మంచి విజయం సాధించింది. ఆంధ్రాకి చెందిన జాలర్లు పాకిస్తాన్ లో చిక్కుకుపోయిన సంఘటనల ఆధారంగా దర్శకుడు చందూ ముండేటి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఉత్తమ జాతీయ సమగ్రతా చిత్రంగా ఈ మూవీకి గద్దర్ అవార్డు దక్కింది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
దండోరా
శివాజీ, నందు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మూవీ పరువు హత్యల నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. మంచి సందేశాత్మక చిత్రంగా ఆకట్టుకుంది. గద్దర్ అవార్డ్స్ లో ఈ మూవీ ఉత్తమ ద్వితీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
లిటిల్ హార్ట్స్
గతేడాది యువతని విపరీతంగా ఆకట్టుకున్న యూత్ ఫుల్ మూవీస్ లో లిటిల్ హార్ట్స్ ఒకటి. ఈ మూవీలో హీరో మౌళి తనూజ్, హీరోయిన్ శివాని నాగారం పెర్ఫార్మెన్స్ కి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిలిం డెబ్యూ విభాగంలో ఈ చిత్రానికి గద్దర్ అవార్డు దక్కింది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
గతేడాది సంక్రాంతికి విడుదలైన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. విక్టరీ వెంకటేష్, డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో తెరెకెక్కిన ఈ మూవీ గద్దర్ అవార్డ్స్ లో ఉత్తమ వినోదాత్మక చిత్రంగా నిలిచింది.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
మిరాయ్
యువ హీరో తేజ సజ్జా ఖాతాలో మరో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది ఈ మిరాయ్ చిత్రం. సూపర్ హీరో మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో తేజ సజ్జా అదరగొట్టారు. బెస్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ విభాగంలో ఈ చిత్రం గద్దర్ అవార్డు గెలుచుకుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
కోర్ట్
నేచరుల్ స్టార్ నాని నిర్మించిన ఈ సినిమా అద్భుత విజయం సాధించింది. ప్రియదర్శి, హర్ష్ రోషన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ మూవీలో శివాజీ నటన హైలైట్. ఈ చిత్రానికి ఉత్తమ సామాజిక సందేశాత్మక చిత్రంగా గద్దర్ అవార్డు దక్కింది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో
గద్దర్ అవార్డుల్లో ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ సినిమాకి రెండు కేటగిరీల్లో అవార్డులు లభించాయి. ఉత్తమ తృతీయ చిత్రంగా ఈ మూవీకి గద్దర్ అవార్డు లభించింది. ఈ చిత్రంలో నటించిన మాస్టర్ రోహన్ కి ఉత్తమ బాల నటుడిగా గద్దర్ అవార్డు దక్కింది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ 5