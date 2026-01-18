- Home
- Entertainment
- Rani Mukerji: 47 ఏళ్ళ వయసులో క్రేజీ హీరోయిన్ గా రాణి ముఖర్జీ.. ఆమె కెరీర్ లో టాప్ 5 సినిమాలు ఇవే
Rani Mukerji: 47 ఏళ్ళ వయసులో క్రేజీ హీరోయిన్ గా రాణి ముఖర్జీ.. ఆమె కెరీర్ లో టాప్ 5 సినిమాలు ఇవే
రాణి ముఖర్జీ తన కొత్త సినిమా 'మర్దానీ 3' ట్రైలర్తో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. అందరూ రాణి నటనను పొగుడుతున్నారు. అభిరాజ్ మీనావాలా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా జనవరి 30న రిలీజ్ అవుతుంది.
రాణి ముఖర్జీ 'హిచ్కీ'
రాణి ముఖర్జీ కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా హిచ్కీ. 2018లో వచ్చిన ఈ హిందీ కామెడీ డ్రామాకు సిద్ధార్థ్ పి మల్హోత్రా దర్శకుడు. 20 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 209.72 కోట్లు సంపాదించింది.
తలాష్
2012లో వచ్చిన రాణి ముఖర్జీ సినిమా 'తలాష్' ఒక క్రైమ్ థ్రిల్లర్. దీనికి రీమా కగ్తీ దర్శకత్వం వహించారు. ఆమిర్ ఖాన్, కరీనా కపూర్, నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ, రాజ్కుమార్ రావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 71 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 180.83 కోట్లు వసూలు చేసింది.
కభీ అల్విదా నా కెహనా
రాణి ముఖర్జీ సినిమా 'కభీ అల్విదా నా కెహనా' 2006లో విడుదలైంది. ఇది ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా. కరణ్ జోహార్ దర్శకత్వం వహించారు. అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్, అభిషేక్ బచ్చన్, రాణి ముఖర్జీ, ప్రీతి జింటా, కిరణ్ ఖేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 113 కోట్లు సంపాదించింది.
వీర్ జారా
రాణి ముఖర్జీ సినిమా 'వీర్ జారా' 2004లో విడుదలైంది. ఇది ఒక రొమాంటిక్ సినిమా. యశ్ చోప్రా దర్శకత్వం వహించారు. షారుఖ్ ఖాన్, ప్రీతి జింటా, అమితాబ్ బచ్చన్, హేమ మాలిని, దివ్య దత్తా, మనోజ్ బాజ్పేయి, బోమన్ ఇరానీ, అనుపమ్ ఖేర్, కిరణ్ ఖేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. 23 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 107 కోట్లు వసూలు చేసింది.
కుచ్ కుచ్ హోతా హై
'కుచ్ కుచ్ హోతా హై' 1998లో వచ్చిన రొమాంటిక్ కామెడీ-డ్రామా. కరణ్ జోహార్ దర్శకత్వం వహించారు. రాణి ముఖర్జీ, షారుఖ్ ఖాన్, కాజోల్, సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన ఈ సినిమా 10 కోట్ల బడ్జెట్తో 106.73 కోట్లు సంపాదించింది. ఇది రాణి కెరీర్లో మొదటి హిట్ సినిమా.