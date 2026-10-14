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- Ranabaali Target: రణబాలి మూవీ హిట్ టార్గెట్, విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఎంత తీసుకున్నారంటే?
Ranabaali Target: రణబాలి మూవీ హిట్ టార్గెట్, విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఎంత తీసుకున్నారంటే?
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంటగా నటించిన `రణబాలి` మూవీకి సుమారు రూ.120కోట్ల బడ్జెట్ అయ్యింది. మరి థియేట్రికల్గా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత? ఎంత వస్తే నిర్మాతలు సేఫ్ అనేది చూస్తే.
పీరియాడికల్ యాక్షన్ మూవీగా రణబాలి
రౌడీబాయ్ విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా రూపొందుతున్న సినిమా `రణబాలి`. రాహుల్ సంక్రిత్యాన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్గా నటించింది. `టాక్సీవాలా` తర్వాత విజయ్, రాహుల్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న చిత్రమిది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ ఎర్నేని, రవిశంకర్ నిర్మించారు. విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న చిత్రమిది. పీరియాడికల్ యాక్షన్ మూవీగా ఇది తెరకెక్కుతుంది.
రణబాలి మూవీ బడ్జెట్, కాస్టింగ్ పారితోషికం
ఈ సినిమాకి భారీ బడ్జెట్ అయ్యిందట. విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్ కావడం విశేషం. ఈ మూవీకి రూ.120కోట్ల బడ్జెట్ అయ్యిందని సమాచారం. ఈ మూవీకి విజయ్ దేవరకొండ భారీగానే పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడట. ఆయనకు ఏకంగా రూ.25కోట్లు ఇచ్చినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది. రష్మిక మందన్నా కి ఎనిమిది కోట్లు ఇచ్చినట్టు టాక్. వీరితోపాటు మెయిన్ విలన్గా నటించిన హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూకి ఐదు కోట్ల వరకు ఇచ్చారట. లాల్కి బాగానే ముట్టిందని సమాచారం. ఇలా పారితోషికాల రూపంలోనే యాభై కోట్ల వరకు అయ్యిందని తెలుస్తోంది.
రణబాలి బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్
సినిమాకి ఆర్ట్ వర్క్ ఎక్కువగా ఉంది. సెట్లు, పీరియడ్ టైమ్ని రీక్రియేట్ చేయడం వంటి వాటికి ఎక్కువగా ఖర్చు అయినట్టు సమాచారం. అయితే ఈ మూవీకి నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ కూడా బాగానే జరిగింది. ఏకంగా అరవై కోట్లు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఓటీటీ హక్కులను నెట్ ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. శాటిలైట్ రైట్స్, ఆడియో అన్నీ కలిపి సగం బడ్జెట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు థియేట్రికల్గా ఇంకా సగం చేయాలి. అంటే అరవై కోట్లు రాబట్టాలి. కలెక్షన్ల పరంగా చూస్తే రూ.120కోట్ల వరకు గ్రాస్ చేయాలి. మరి ఇది ఎంత వరకు రాబడుతుందనేది చూడాలి.
విజయ్, రష్మిక ముందు భారీ టార్గెట్
సినిమా బాగుంటే పెద్ద సమస్య కాదు, వరుస సెలవులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈజీగానే రాబట్టవచ్చు. కానీ ఆడియెన్స్ కి మూవీ ఎంత వరకు ఎక్కుతుందనేది ఇప్పుడు ప్రశ్న. అదే అందరిని కలవరపెడుతుంది. మరి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికలు ఏం మ్యాజిక్ చేస్తారో చూడాలి. ఈ చిత్రం ఈ నెల 16న విడుదల కాబోతుంది. మొదట పాన్ ఇండియా రిలీజ్ అనుకుంటున్నారు. కానీ తెలుగులోనే ఇప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుందట.