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- Top 5 Horror Movies: జియోహాట్స్టార్లో వణికించే 5 హారర్ సినిమాలు.. ఒంటరిగా చూస్తే చెమటలు పట్టాల్సిందే!
Top 5 Horror Movies: జియోహాట్స్టార్లో వణికించే 5 హారర్ సినిమాలు.. ఒంటరిగా చూస్తే చెమటలు పట్టాల్సిందే!
Top 5 Horror Movies: దెయ్యాలు, ఆత్మలు, శాపాలు.. ఇలా రకరకాల థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే 5 హారర్ సినిమాలు జియోహాట్స్టార్లో ఉన్నాయి. ఒంటరిగా చూడాలంటేనే భయపెట్టే ఈ సినిమాల గురించి తెలుసుకోండి!
JioHotstarలో 5 హారర్ సినిమాలు!
చీకటి గది.. హఠాత్తుగా వినిపించే శబ్దాలు.. మనల్ని ఎవరో గమనిస్తున్నారనే ఫీలింగ్.. ఇలాంటి సీన్స్ మీకు ఇష్టమేనా? అయితే ఈ సినిమాలు మీ కోసమే!
జియోహాట్స్టార్లో ఆత్మలు, అతీంద్రియ శక్తులు, శాపాలు, దెయ్యం పట్టడం లాంటి విభిన్న కథాంశాలతో రూపొందిన అనేక హారర్ సినిమాలు ఉన్నాయి. హారర్ ఇష్టపడేవారు అస్సలు మిస్ కాకూడని 5 సినిమాలను ఇక్కడ చూడొచ్చు.
ఈ లిస్ట్లో హాలీవుడ్ చిత్రాలే కాదు.. మలయాళం, థాయ్, అర్జెంటీనా భాషల సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి సినిమా మిమ్మల్ని భయపెట్టే విధానం వేరుగా ఉంటుంది.
Obsession (2026) – కోరిక నెరవేరితే ఇంత ప్రమాదమా?
ఒకరిని తీవ్రంగా ప్రేమిస్తున్నామని వాళ్లు కూడా మనల్ని అంతే ప్రేమించాలనుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరం? ఈ ప్రశ్నను హారర్ బ్యాక్డ్రాప్లో చెప్పే సినిమానే 'Obsession'.
సినిమా హీరో బియర్ (Bear).. నిక్కి (Nikki) అనే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. కానీ తన ప్రేమను చెప్పడానికి సంకోచిస్తాడు. ఒకరోజు 'One Wish Willow' అనే వింతైన వస్తువును పగులగొట్టి, నిక్కి తనను ప్రేమించాలని కోరుకుంటాడు.
అతని కోరిక నెరవేరుతుంది. కానీ నిక్కి ప్రేమ సాధారణంగా ఉండదు.. హద్దులు మీరిన ఆవేశంగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత బియర్ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమాలోని థ్రిల్.
ప్రేమ, సైకాలజీ, అతీంద్రియ శక్తులు, హింస.. ఇలా పలు అంశాలతో రూపొందిన ఈ సినిమా సాధారణ దెయ్యం సినిమాలకు భిన్నమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. కర్రీ బార్కర్ (Curry Barker) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మైఖేల్ జాన్స్టన్ (Michael Johnston), ఇండే నవర్రెట్ (Inde Navarrette) తదితరులు నటించారు.
Weapons (2025) – ఒకేసారి మాయమైన 17 మంది పిల్లలు!
ఒక స్కూల్లో చదివే పిల్లలంతా రాత్రికి రాత్రే అకస్మాత్తుగా మాయమైపోతే ఏమవుతుంది? అది కూడా సరిగ్గా తెల్లవారుజామున 2:17 గంటలకు, తమ ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి చీకట్లోకి పరుగెత్తితే? ఇలాంటి షాకింగ్ ఘటన నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన సినిమానే 'Weapons'.
అమెరికాలోని మేబ్రూక్ (Maybrook) అనే చిన్న పట్టణంలో, ఒకే తరగతికి చెందిన 18 మంది పిల్లల్లో 17 మంది ఒకేసారి కనిపించకుండా పోతారు. ఒకే ఒక్క కుర్రాడు మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటాడు. ఈ ఘటనతో ఆ పట్టణం మొత్తం ఉలిక్కిపడుతుంది.
పిల్లలు మాయం కావడానికి క్లాస్ టీచర్ జస్టిన్ కారణమై ఉంటాడని తల్లిదండ్రులు అనుమానిస్తారు. కానీ నిజంగా ఏం జరిగింది? పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్లారు? దీని వెనుక ఉన్నది మనుషులా లేక వేరే ఏదైనా శక్తా?
ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికే క్రమంలో కథ సాగుతుంది. వేర్వేరు పాత్రల కోణంలో సంఘటనలను చూపించడంతో, సస్పెన్స్, టెన్షన్ క్రమంగా పెరుగుతాయి.
జాక్ క్రెగ్గర్ (Zach Cregger) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో జూలియా గార్నర్ (Julia Garner), జోష్ బ్రోలిన్ (Josh Brolin), ఆల్డెన్ ఎహ్రెన్రిక్ (Alden Ehrenreich) తదితరులు నటించారు.
Dies Irae (2025) – ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన అతీంద్రియ శక్తి!
మలయాళంలో హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవారికి 'Dies Irae' ఒక మంచి ఆప్షన్. 'Bhoothakaalam' సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో ప్రణవ్ మోహన్లాల్ హీరోగా నటించాడు.
లగ్జరీ లైఫ్ గడిపే రోహన్.. తన మాజీ స్నేహితురాలు కాని మరణవార్త తెలుసుకుంటాడు. ఆమెకు నివాళులు అర్పించడానికి వెళ్లిన రోహన్, అక్కడి నుంచి ఒక వస్తువును తీసుకుని ఇంటికి వస్తాడు.
ఆ తర్వాత అతని ఇంట్లో వింత సంఘటనలు జరగడం మొదలవుతాయి. ఇంట్లో ఎవరో ఉన్నారనే ఫీలింగ్, కంటికి కనిపించని శక్తి దాడి చేయడం, వింత శబ్దాలు.. ఇలా రోహన్ జీవితం తలకిందులవుతుంది.
తనకేం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే అతడు, ఈ సంఘటనల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించే పనిలో పడతాడు. ఆ అన్వేషణ అతన్ని మరింత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లోకి నెడుతుంది.
ఇంట్లో జరిగే అతీంద్రియ సంఘటనలు, మిస్టీరియస్ బ్యాక్డ్రాప్, ఉలిక్కిపడేలా చేసే సీన్స్తో భయపెట్టే ఈ సినిమాకు క్రిస్టో జేవియర్ మ్యూజిక్ మరింత బలం చేకూర్చింది.
The Medium (2021) – దేవుడి ఆశీర్వాదం అనుకుంటే దెయ్యం పట్టిందా?
థాయ్లాండ్కు చెందిన 'The Medium' సినిమా.. రెగ్యులర్ దెయ్యం సినిమాల్లా కాకుండా డాక్యుమెంటరీ తీస్తున్న తరహాలో రూపొందింది. షామనిజం, స్థానిక నమ్మకాలు, ఆత్మల ప్రపంచం చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
థాయ్లాండ్లోని ఈసాన్ (Isan) ప్రాంతంలో నివసించే నిమ్ అనే మహిళకు 'బయా యాన్' అనే స్థానిక దేవత ఆశీస్సులు ఉన్నాయని నమ్ముతారు. ఆమె కుటుంబంలో తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ నమ్మకం గురించి ఒక డాక్యుమెంటరీ బృందం రికార్డ్ చేస్తుంది.
ఒక దశలో నిమ్ కుటుంబానికి చెందిన మింక్ అనే యువతి ప్రవర్తనలో వింత మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆమెకు ఏదో ఆత్మ పట్టిందని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తారు.
కానీ నిజంగా అది ఆ దేవత ఆశీర్వాదమా? లేక వేరే ఏదైనా దుష్టశక్తా? మింక్ ప్రవర్తన అదుపు తప్పుతున్నప్పుడు ఆ కుటుంబ సభ్యుల నమ్మకమే ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంది.
సినిమా క్లైమాక్స్లో వచ్చే సీన్స్ చాలా టెన్షన్ పెడతాయి. డాక్యుమెంటరీ స్టైల్లో చిత్రీకరించడం వల్ల, ప్రేక్షకులు కూడా ఆ సంఘటనలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
When Evil Lurks (2023) – ఊరినే ఆవహించే దుష్టశక్తి!
అర్జెంటీనాకు చెందిన 'When Evil Lurks' సినిమా.. దెయ్యం పట్టడం, దుష్టశక్తుల నేపథ్యంగా వచ్చిన అత్యంత క్రూరమైన హారర్ మూవీ.
ఒక గ్రామ శివారులో ఉన్న ఫామ్హౌస్లో, ఒక వ్యక్తికి దుష్టశక్తి పట్టిందని అన్నదమ్ములైన పెడ్రో, జిమి గుర్తిస్తారు. ఆ వ్యక్తిని అక్కడి నుంచి తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ దెయ్యం వదిలించేందుకు ఉన్న నియమాలను పాటించకుండా వారు తీసుకున్న నిర్ణయం పరిస్థితిని మరింత దిగజారుస్తుంది.
ఆ దుష్టశక్తి ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకడం మొదలవుతుంది. మనుషులే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న జంతువులు కూడా ప్రభావితమవుతాయి. ఒక ఊరినే ఆక్రమిస్తున్న ఈ అతీంద్రియ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ అన్నదమ్ములు పోరాడుతారు.
రెగ్యులర్ దెయ్యం సినిమాల్లో లాగా అకస్మాత్తుగా వచ్చే శబ్దాలు, చీకటి గదులనే నమ్ముకోకుండా.. భయంకరమైన సీన్స్, ఊహించని మలుపులతో ఈ సినిమా భయపెడుతుంది.
డెమియాన్ రుగ్నా (Demián Rugna) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో చాలా ఇంటెన్స్ హారర్ సీన్స్ ఉన్నాయి. హింస, రక్తపాతం ఇష్టపడని వారు ఈ సినిమాను చూసేముందు ఆలోచించుకోవాలి.