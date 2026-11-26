Hanuman Ansh OTT Release: థియేటర్లలో మంచి విజయం సాధించిన తర్వాత 'హనుమాన్ అంశ్' ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ భక్తి చిత్రం రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో సందడి చేయనుంది.
థియేటర్లలో 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా మిస్ అయిన ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్. ఈ సినిమా రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో రిలీజ్ కానుంది. నవంబర్ 27, 2026న సోనీ లివ్ (SonyLIV)లో హిందీ వెర్షన్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 29 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, గుజరాతీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఆగస్టు 7, 2026న థియేటర్లలో రిలీజైన దాదాపు నాలుగు నెలల తర్వాత ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి వస్తోంది. సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా దీని డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులను దక్కించుకుంది. సోనీ మ్యాక్స్లో టీవీ ప్రీమియర్ తేదీని త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.
'హనుమాన్ అంశ్' కథేంటి?
డాక్టర్ విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా.. మహారాజ్ జీగా పాపులర్ అయిన నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితం, ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన భక్తి చిత్రం.
తల్లి చనిపోవడంతో తీవ్ర విషాదంలో కూరుకుపోయిన లక్ష్మీనారాయణ అనే కుర్రాడి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. జీవితం, మరణం, ఆధ్యాత్మికత గురించి అతడి అన్వేషణ ఉత్తర భారతదేశం గుండా సాగి.. చివరికి నీమ్ కరోలీ బాబా వద్దకు చేరుస్తుంది.
కేవలం అద్భుతాల చుట్టూ తిరగకుండా.. విశ్వాసం, కరుణ, ప్రేమ, నిస్వార్థ సేవ లాంటి విషయాలపై బాబా బోధనలను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఇతరులకు సాయం చేయడం, మానవాళికి సేవ చేయడమే నిజమైన భక్తి అని ఈ చిత్రం చెబుతుంది.
నటీనటులు, బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు
నీమ్ కరోలీ బాబా పాత్రలో శోభినావ్ సత్య నటించగా, ఆయన చిన్నప్పటి పాత్రను విహాన్ షెడ్గే పోషించాడు. చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమ తివారీ, అనిల్ రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే, స్నిగ్ధ ద్వివేది కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
2026లో బాక్సాఫీస్ వద్ద అతిపెద్ద హిట్లలో ఒకటిగా ఈ సినిమా నిలిచింది. సుమారు రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.452.86 కోట్లు వసూలు చేసిందని సాక్నిల్క్ (Sacnilk) నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వస్తుండటంతో, ఈ అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక చిత్రాన్ని ఇంట్లో కూర్చొని ఆస్వాదించే అవకాశం ప్రేక్షకులకు దొరుకుతుంది.