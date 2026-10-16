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- Ramayana:హైదరాబాద్ లో రామాయణ గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి డేట్ ఫిక్స్..రణబీర్, యశ్ తోపాటు టీమ్ మొత్తం రెడీ
Ramayana:హైదరాబాద్ లో రామాయణ గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి డేట్ ఫిక్స్..రణబీర్, యశ్ తోపాటు టీమ్ మొత్తం రెడీ
రామాయణ’ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక అక్టోబర్ 19న హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్లో జరగనుంది. రణ్బీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవితో పాటు చిత్రబృందం పాల్గొననుంది.
హైదరాబాద్లో ‘రామాయణ’ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక
భారతీయ ఇతిహాసం రామాయణం ఆధారంగా భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న ‘రామాయణ’ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు చిత్రబృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది. సినిమా విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచేలా వరుస కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బెంగళూరులో నిన్న ఘనంగా జరిగిన కార్యక్రమం తర్వాత, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మరో భారీ వేడుకకు ఏర్పాట్లు చేసింది. అక్టోబర్ 19న హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్లో ‘రామాయణ’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
రణ్బీర్ కపూర్, యశ్ సహా ప్రముఖులు
ఈ వేడుకకు సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్న రణ్బీర్ కపూర్, యశ్ హాజరుకానున్నారు. వీరితో పాటు సాయి పల్లవి, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, రవి దుబే కూడా పాల్గొననున్నారు. దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా సహా ఈ భారీ చిత్రంతో అనుబంధమున్న ఇతర కీలక సభ్యులు కూడా కార్యక్రమానికి రానున్నారు. ప్రధాన తారాగణం, చిత్రబృందం ఒకే స్టేజీపైకి రానుండటంతో ఈ వేడుకపై ఆసక్తి నెలకొంది. సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రచారాన్ని మరింత విస్తృతం చేయడంలో ఈ కార్యక్రమం కీలకంగా మారనుంది.
బెంగళూరు ఈవెంట్లో కొత్త ట్రైలర్ విడుదల
ఇటీవల బెంగళూరులో నిర్వహించిన భారీ కార్యక్రమంలో చిత్రబృందం ‘రామాయణ’ కొత్త ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. హాలీవుడ్ స్థాయి ప్రమాణాలతో కనిపించిన విజువల్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. భారీ నిర్మాణ విలువలు, విస్తృతమైన కథా ప్రపంచం, ఆకట్టుకునే సినిమాటోగ్రఫీ, ప్రభావవంతమైన సంగీతం ట్రైలర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. ప్రతి అంశంలోనూ కనిపించిన సాంకేతిక నాణ్యతపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపించారు. ట్రైలర్కు ఆన్లైన్లో మంచి స్పందన లభించడంతో సినిమా ప్రచారానికి మరింత ఊపు వచ్చింది. ఈ స్పందనతో చిత్రబృందం తదుపరి కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెట్టింది.
భారీ స్థాయిలో ఇతిహాస కథను ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం
కాలాతీతమైన భారతీయ ఇతిహాసమైన రామాయణాన్ని భారీ సినిమా రూపంలో ప్రేక్షకులకు అందించాలనే లక్ష్యంతో చిత్రబృందం పనిచేస్తోంది. నిర్మాణ స్థాయి, విజువల్స్, సంగీతం వంటి అంశాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రచార కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తోంది. ట్రైలర్తో పాటు సినిమా నుంచి విడుదలవుతున్న ఇతర ప్రచార చిత్రాలు, సంగీతానికి కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన వస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులకు ఈ కథను చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ ప్రచారాన్ని విస్తరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో జరగనున్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఈ ప్రచారానికి మరింత ఊపునివ్వనుంది.
నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల
‘రామాయణ: పార్ట్ వన్’ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. దీపావళి సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఆసక్తి నెలకొంది. బెంగళూరు కార్యక్రమం, కొత్త ట్రైలర్కు వచ్చిన స్పందన తర్వాత హైదరాబాద్ వేడుకపై అందరి దృష్టి పడింది. అక్టోబర్ 19న జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన తారాగణం, దర్శక నిర్మాతలు పాల్గొననుండటంతో సినిమాకు సంబంధించిన ప్రచారం మరింత వేగం పుంజుకోనుంది. విడుదల తేదీ సమీపిస్తున్న కొద్దీ చిత్రబృందం ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచేలా మరిన్ని ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది.