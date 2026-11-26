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- Baby Story: 'బేబీ' కథని కాపీ చేసి హిట్ కొట్టారా.. సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్ లకు తెలంగాణ హైకోర్టు నోటీసులు
Baby Story: 'బేబీ' కథని కాపీ చేసి హిట్ కొట్టారా.. సాయి రాజేష్, ఎస్కేఎన్ లకు తెలంగాణ హైకోర్టు నోటీసులు
‘బేబీ’ సినిమా కథను తన అనుమతి లేకుండా కాపీ చేశారంటూ దర్శకుడు శిరిన్ శ్రీరామ్ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు దర్శకుడు సాయి రాజేష్, నిర్మాత ఎస్కేఎన్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
బేబీ మేకర్స్ కి హైకోర్టు నోటీసులు
తెలుగు చిత్రం ‘బేబీ’ దర్శకుడు సాయి రాజేష్, నిర్మాత SKNలకు తెలంగాణ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. దర్శకుడు శిరిన్ శ్రీరామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఈ మేరకు నోటీసులు జారీ చేసింది. తన కథను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారని, మోసం చేశారని, తన క్రియేటివ్ హక్కులను ఉల్లంఘించారని శిరిన్ శ్రీరామ్ తన పిటిషన్లో ఆరోపించారు.
కథ కాపీ చేశారు
శిరిన్ శ్రీరామ్, తన రచయితల బృందంతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ‘ప్రేమించొద్దు’ (Preminchoddu) సినిమా కథను తమ అనుమతి లేకుండానే ‘బేబీ’ సినిమా నిర్మాణంలో ఉపయోగించారని ఆరోపిస్తున్నారు.
అనుమతి లేకుండా కథ తీసుకున్నారు
శిరిన్ శ్రీరామ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తొలుత సాయి రాజేష్ ‘ప్రేమించొద్దు’ సినిమాను నిర్మించాలనే ఆసక్తితో తనను సంప్రదించారు. ఈ క్రమంలో శిరిన్ శ్రీరామ్, తన రచయితల బృందంతో కలిసి దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు శ్రమించి కథను అభివృద్ధి చేశారు. అయితే, కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని, దాని అభివృద్ధి ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత సాయి రాజేష్ తమతో సంబంధం లేకుండా, ఆ కథాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని స్వతంత్రంగా ‘బేబీ’ సినిమాను తెరకెక్కించారని శిరిన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో తాను, తన రచయితల బృందం మోసపోయామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బేబీ లీక్స్ పుస్తకం
ఈ వివాదం తొలుత ఫిబ్రవరి 2024లో వెలుగులోకి వచ్చింది. తన కథను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారంటూ శిరిన్ శ్రీరామ్ రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం, కథను కాపీ చేయడం, మోసం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అప్పట్లో మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయా అని పలువురు ప్రశ్నించినప్పుడు "బేబీ లీక్స్" అని ఒక పుస్తకం కూడా విడుదల చేశారు దర్శకుడు శిరిన్ శ్రీరామ్
వివాదం పెద్దదవుతుందా ?
పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది జి. సురేందర్ వాదనలు వినిపించగా, వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న గౌరవ తెలంగాణ హైకోర్టు ‘బేబీ’ దర్శకుడు సాయి రాజేష్, నిర్మాత SKNలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ ఆరోపణలపై తమ వివరణ తెలియజేయాలని ఆదేశించింది. రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదుతో ప్రారంభమైన ఈ వివాదం ఇప్పుడు తెలంగాణ హైకోర్టుకు చేరుకోవడంతో, ఈ కేసులో తదుపరి పరిణామాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.