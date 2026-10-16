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- Kota Srinivasa Rao: ఇష్టం లేకుంటే షూటింగ్ నుంచి వెళ్ళిపో, కోట శ్రీనివాసరావుతో డైరెక్టర్.. నటి వల్ల వివాదం
Kota Srinivasa Rao: ఇష్టం లేకుంటే షూటింగ్ నుంచి వెళ్ళిపో, కోట శ్రీనివాసరావుతో డైరెక్టర్.. నటి వల్ల వివాదం
సీనియర్ నటి సుధ లెజెండ్రీ నటుడు కోట శ్రీనివాస రావు గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఆమె' సినిమా షూటింగ్ లో జరిగిన వివాదం గురించి రివీల్ చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Kota Srinivasa Rao
దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు విలక్షణ నటుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఎలాంటి పాత్రలో అయినా పరకాయ ప్రవేశం చేసి నటించడం, మెప్పించడం కోట శైలి. చాలా సినిమాలు కోట నటన వల్లే హిట్ అయినవి ఉన్నాయి. కోట శ్రీనివాస రావు అద్భుతమైన నటన కనబరిచిన చిత్రాల్లో ఆమె ఒకటి. ఈ మూవీలో శ్రీకాంత్, ఊహ జంటగా నటించారు.
ఆమె సినిమాలో సుధ నటన
నరేష్ కూడా మరో హీరోగా నటించాడు. కోట శ్రీనివాస రావు, సుధ, చంద్రమోహన్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీ క్లైమాక్స్ లో సీనియర్ నటి సుధ నట విశ్వరూపం ప్రదర్శిస్తుంది. కోట శ్రీనివాస రావు గుండెపై కాలు పెట్టి అతడిని అంతం చేసే సన్నివేశంలో సుధ నటించారు. ఆ సీన్ షూట్ చేసే ముందు వరకు ఇలాంటి ఒక సీన్ ఉందని సుధకి అస్సలు తెలియదట.
ఆ సీన్ లో నటించను
కానీ ఆ సన్నివేశంలో నటించడానికి కోట శ్రీనివాసరావు అంగీకరించలేదు అని సుధ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆ టైంకి నేను ఇండస్ట్రీలో కొత్త అమ్మాయినే. ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నా గుండెలపై కాలు పెట్టే సన్నివేశమా.. నేను ఒప్పుకోను అని కోట అన్నారు.
ఇష్టం లేకుంటే వెళ్లిపోండి
కానీ డైరెక్టర్ ఈవీవీ సత్యనారాయణగారు వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆ సీన్ మార్చమని కోట అడిగారు. అయినా ఈవీవీ ఒప్పుకోలేదు. ఆ సన్నివేశంలో తప్పకుండా చేయాల్సిందే. ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఇష్టం లేకుంటే షూటింగ్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. మరో నటుడిని పెట్టుకుని సినిమా మొత్తం మళ్ళీ రీ షూట్ చేస్తా అని అన్నారు.
కోట గారు గొప్ప నటుడు
ఆ తర్వాతే కోట శ్రీనివాస రావు ఒప్పుకున్నారు. కోట శ్రీనివాసరావు ఒక లెజెండ్. ఆయన అలా అనడం నాకేమీ బాధగా అనిపించలేదు. ఆ సినిమా తర్వాత కోట గారు నన్ను అభినందించారు. టాలీవుడ్ లో నువ్వు పెద్ద ఆరిస్ట్ అవుతావు అని ఆశీర్వదించినట్లు సుధ గుర్తు చేసుకున్నారు.