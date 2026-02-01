- Home
Ram charan: రామ్ చరణ్-ఉపాసన దంపతులు కవలలకు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మరో బుల్లి మెగా వారసుడు రావడంతో అభిమానులు కూడా ఖుషీ అవుతున్నారు. అయితే చెర్రీ సంతానం గురించి గతంలో ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు వేణు స్వామి చెప్పిన జ్యోస్యం తప్పింది.
రామ్ చరణ్ – ఉపాసన కుటుంబంలో మళ్లీ పండుగ వాతావరణం
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతుల ఇంట మరోసారి ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఇప్పటికే కుమార్తె క్లింకారతో తల్లిదండ్రులుగా మారిన ఈ జంటకు తాజాగా కవలలు జన్మించడంతో మెగా కుటుంబంలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా శుభాకాంక్షల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
కవలలకు జన్మనిచ్చిన ఉపాసన – చిరంజీవి అధికారిక ప్రకటన
ఉపాసన ఒక మగ శిశువు, ఒక ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చినట్లు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ (ట్విట్టర్) లో వెల్లడించారు. తల్లీబిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, తమ కుటుంబంలోకి ఇద్దరు కొత్త సభ్యులు రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఈ వార్తతో మెగా అభిమానులు ఆనందోత్సాహాల్లో మునిగిపోయారు.
గతంలో వేణు స్వామి చేసిన జ్యోతిష్య వ్యాఖ్యలు
సెలబ్రిటీ జ్యోతిష్యుడిగా గుర్తింపు పొందిన వేణు స్వామి, గతంలో రామ్ చరణ్ – ఉపాసన దంపతులపై ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ముఖ్యంగా వారి కుమార్తె క్లింకార భవిష్యత్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఆమె జాతకంలో రాజయోగం ఉందని, మెగా కుటుంబానికి అదృష్టాన్ని తీసుకువచ్చే బిడ్డగా ఎదుగుతుందని తెలిపారు. చిరంజీవి స్థాయిలోనే క్లింకార పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తుందని ఆయన అంచనా వేశారు.
‘క్లింకార ఒక్కరే సంతానం’ అన్న జోస్యం తలకిందులు
అయితే అదే సమయంలో వేణు స్వామి చేసిన మరో వ్యాఖ్య ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. క్లింకార తర్వాత రామ్ చరణ్ – ఉపాసనలకు మరో సంతానం ఉండకపోవచ్చని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. కానీ తాజాగా ఉపాసన కవలలకు జన్మనివ్వడంతో ఆ అంచనాలు పూర్తిగా తప్పిపోయినట్లు స్పష్టమైంది. ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నెటిజన్లు వేణు స్వామి జ్యోతిషం మరోసారి తప్పిందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వేణు స్వామి పాత వీడియో
రామ్ చరణ్కు ఒకే సంతానం ఉంటుందని గతంలో వేణు స్వామి చెప్పిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ వైరల్ అవుతోంది. తాజా పరిణామాలతో ఆయన జ్యోతిష్య అంచనాలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మరి ఈ విషయంపై వేణు స్వామి ఎలా స్పందిస్తారో చూడాల్సి ఉంది.