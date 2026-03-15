- ఒక్కటి తప్ప అన్నీ హిట్లే, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో చిరంజీవి దగ్గరకు వెళితే రిజెక్ట్ చేశారు..ఆ కసితో తప్పు చేశాం
ఒక్కటి తప్ప అన్నీ హిట్లే, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో చిరంజీవి దగ్గరకు వెళితే రిజెక్ట్ చేశారు..ఆ కసితో తప్పు చేశాం
ఓ అగ్ర నిర్మాత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఒక సినిమా చేశారు. చివరికి ఆ సినిమా డిజాస్టర్ అయింది. చిరంజీవి రిజెక్ట్ చేయడం వల్లే అలా జరిగింది అని ఆ నిర్మాత తెలిపారు. ఇంతకీ ఆ నిర్మాత ఎవరు ? ఆ సినిమా ఏంటి ? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
దిల్ రాజు సినిమాలు
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అగ్ర నిర్మాతగా దిల్ రాజు కూడా కొన్ని పేజీలు లిఖించుకున్నారు. పెద్ద సినిమాలు, మీడియం బడ్జెట్ సినిమాలు, చిన్న సినిమాలు అనే తేడా లేకుండా అన్ని రకాల సినిమాలని దిల్ రాజు నిర్మించారు. ఇప్పటికీ టాలీవుడ్ లో దిల్ రాజు అగ్ర నిర్మాతగా వెలుగొందుతున్నారు. దిల్ రాజు గతంలో చిరంజీవిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో అలా చేశా
గతంలో చిరంజీవి గారు ఓ సినిమాని రిజెక్ట్ చేశారని, దీనితో తనలో కసి పెరిగి ఎలాగైనా అదే కథతో హిట్ కొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు దిల్ రాజు తెలిపారు. అప్పట్లో తనకు వరుస విజయాలు దక్కడం వల్ల కాస్త ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువైంది అని దిల్ రాజు పేర్కొన్నారు.
చిరంజీవి రిజెక్ట్ చేశారు
ఆర్య నుంచి కొత్త బంగారు లోకం వరకు నాకు అన్నీ హిట్లే దక్కాయి. మధ్యలో మున్నా ఒక్కటే ఫ్లాప్. దీనితో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. ఆ టైంలో రాంచరణ్ తో సినిమా చేద్దామని ఓ కథ తీసుకుని వెళ్ళా. చిరంజీవి గారికి కథ వినిపించాం. బాగానే ఉందని అంటున్నారు కానీ సంతృప్తి చెందినట్లు అనిపించలేదు. చివరికి మగధీర తర్వాత రాంచరణ్ కి కథ కరెక్ట్ కాదు అని రిజెక్ట్ చేశారు.
ఆయనది 150 సినిమాల అనుభవం
ఆయన రిజెక్ట్ చేసిన కథ మరేదో కాదు జోష్ మూవీ. దీనితో చాలా డిస్ట్రబ్ అయ్యా. ఎలాగైనా ఈ కథతో హిట్ కొట్టాలని అనుకున్నా. దీనితో నాగచైతన్యతో ఆ సినిమా చేశాం. ఆ మూవీ తీవ్రంగా నిరాశ పరిచింది. అప్పుడు అర్థమైంది.. చిరంజీవి గారిది 150 సినిమాలు చేసిన అనుభవం అని. అందుకే ఈ కథ వద్దు అన్నారు అంటూ దిల్ రాజు ప్రశంసలు కురిపించారు.
దిల్ రాజు, సాయి ధరమ్ తేజ్ కాంబో
ఈ విషయాల్ని దిల్ రాజు సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ మూవీ ఆడియో లాంచ్ లో తెలిపారు. దిల్ రాజు, సాయి ధరమ్ తేజ్ కాంబోలో పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్, సుప్రీం లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలు వచ్చాయి.