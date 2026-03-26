Aadhya Konidela: రామ్ చరణ్ హీరోగా, పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు ఆద్య డైరెక్షన్లో సినిమా.. పూనకాలు తెప్పించే మ్యాటర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు ఆద్యా సినిమా చేయాలని ప్లాన్ చేసింది. చాలా రోజుల క్రితమే దీనికి సంబంధించిన చర్చలు జరిగాయా? చరణ్ బయటపెట్టిన నిజం షాకిస్తోంది.
ఆద్య గురించి రహస్యం బయటపెట్టిన రామ్ చరణ్
పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ హీరో మాత్రమే కాదు, ఆయన రైటర్, డైరెక్టర్ కూడా. `జానీ` సినిమాని తనే రాసి డైరెక్ట్ చేశారు. అయితే ఆ అభిరుచి ఇప్పుడు ఆయన వారసులకు కూడా వచ్చింది. పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు డైరెక్టర్ గా మారబోతున్నారనే విషయం ఇప్పుడు షాకిస్తోంది. పవన్ కొడుకు అకీరా నందన్ హీరోగా ఎంట్రీ కోసం అభిమానులు, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఆద్య డైరెక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ కి సంబంధించిన విషయం పూనకాలు తెప్పిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బయటపెట్టారు. ఎవరికీ తెలియని రహస్యాన్ని ఆయన బహిర్గతం చేశారు.
41వ పుట్టిన రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న రామ్ చరణ్
మెగా పవర్ స్టార్గా రాణించిన రామ్ చరణ్ `ఆర్ఆర్ఆర్`తో గ్లోబల్ స్టార్ ట్యాగ్ని సొంతం చేసుకున్నారు. అభిమానులు ముద్దుగా ఆయన్ని గ్లోబల్ స్టార్ అని పిలుస్తున్నారు. అదే ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. రేపు శుక్రవారం మార్చి 27న తన 41వ పుట్టిన రోజుని జరుపుకుంటున్నారు చరణ్. చిరంజీవి తరహాలోనే తన బర్త్ డే సందర్భంగా కూడా అభిమానులు ముందురోజు అంటే నేడు సెలబ్రేషన్ ప్లాన్ చేశారు. ఈ క్రమంలో చరణ్ తన చెల్లి ఆద్య(పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు) గురించి చెప్పిన విషయం రచ్చ చేస్తోంది. అభిమానులకు మతిపోయే విషయాన్ని ఆయన రివీల్ చేశారు.
చెల్లి ఆద్యలోని హిడెన్ టాలెంట్ బయటపెట్టిన రామ్ చరణ్
ఆద్యలో ఉన్న టాలెంట్ని బయటపెట్టాడు రామ్ చరణ్. ఆమెకి డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టమట. తనని డైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటుందట. చిన్నప్పుడు పిల్లలు నిహారిక, సుస్మిత, శ్రీజ కూతుళ్లు, పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు ఆద్య ఇంటికి వస్తుంటారు. బోర్డ్ మీద వాళ్లకి నచ్చింది రాస్తుంటారు. అల్లరి అల్లరి చేస్తుంటారని చెప్పారు చరణ్. ఈ క్రమంలో ఆద్య చేసిన పని బయటపెట్టారు. ఓ సారి `నిన్ను డైరెక్ట్ చేయాలని ఉంది` అని ఆద్య రాసిందట. తనకు డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టమని, తనని హీరోగా పెట్టి సినిమా చేస్తానని చెప్పిందట.
పెద్ది సినిమాతో రాబోతున్న రామ్ చరణ్
రామ్ చరణ్ `సైరా` మూవీ సమయంలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నారు. `సైరా` సినిమాని రామ్ చరణ్ నిర్మించారు. ఆ సమయంలో ఇలాంటి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ఇక రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం `పెద్ది` సినిమాలో నటిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రమిది. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించింది. పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానుంది.
స్టడీస్ పై ఫోకస్ పెట్టిన ఆద్య కొణిదెల
పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద కూతురు ఆద్య ఇప్పుడు స్టడీస్ చేస్తోంది. ఆమె సినిమాల్లోకి వస్తుందనే విషయం పట్ల ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. దీనిపై అమ్మ రేణు దేశాయ్ స్పందిస్తూ, వాళ్లకి ఏది ఇష్టమో అది చేయిస్తానని చెబుతోంది. అకీరా సినిమాల్లోకి వెళ్తానంటే ముందు సంతోషించేది తానే అని, ఆ విషయాన్ని ప్రపంచానికి గట్టిగా తానే ప్రకటిస్తానని చెప్పింది. ఆద్యకి మాత్రం నేచురల్, సర్వీస్ పై ఇష్టం ఉంటుందని, తనది పూర్తి భిన్నమైన మనస్తత్వం అని చెప్పింది రేణు దేశాయ్. మరి రామ్ చరణ్ చెప్పినట్టుగా, ఆద్య భవిష్యత్లో సినిమాల్లోకి వస్తుందా? డైరెక్షన్ చేస్తుందా అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.