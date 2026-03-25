900 Crore Club Movies: అత్యంత వేగంగా చేరిన 6 సినిమాలు.. పుష్ప 2ని టచ్ చేయలేకపోయిన ధురంధర్ 2
900 Crore Club Movies: రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా భారీ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. త్వరలోనే 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరనుంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం రూ.900కోట్లు దాటేసింది.
రూ.900 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన సినిమాలు
భారతీయ సినిమాలో అత్యంత వేగంగా రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన కొన్ని సినిమాలు ఇవి. ఈ జాబితాలో రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' కూడా చేరింది. అత్యంతే వేగంగా ఈ మైల్ స్టోన్ టచ్ చేసిన టాప్ 6 సినిమాలేంటో చూద్దాం.
1. పుష్ప 2
అల్లు అర్జున్ సినిమా 'పుష్ప 2' కేవలం 6 రోజుల్లోనే వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఇది ఏకంగా వెయ్యి కోట్లు దాటేసింది. ఇప్పుడు 'పుష్ప 2'కి 'ధురంధర్ 2' గట్టి పోటీ ఇస్తోంది.
2. ధురంధర్ 2
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురంధర్ 2' కూడా 'పుష్ప 2'కి గట్టి పోటీ ఇస్తూ దూసుకెళ్తోంది. 'ధురంధర్ 2' కూడా కేవలం 6 రోజుల్లోనే వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఇది రూ.919కోట్లు రాబట్టింది.
3. బాహుబలి 2
ప్రభాస్ బ్లాక్బస్టర్ సినిమా 'బాహుబలి 2' ఏడు రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది.
4. ఆర్ఆర్ఆర్
రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'RRR' కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. ఈ సినిమా 10 రోజుల్లో వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది.
5. కేజీఎఫ్ 2
సూపర్స్టార్ యశ్ సినిమా 'కేజీఎఫ్ 2' వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 12 రోజుల్లో రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది.
6. జవాన్
షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా 'జవాన్' కూడా ఈ లిస్ట్లో ఉంది. ఈ మూవీ వరల్డ్వైడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద 13 రోజుల్లో రూ.900 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది.