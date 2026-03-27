కుస్తీ వీరుడిగా రామ్ చరణ్, ఊర మాస్ లుక్ లో మెగా పవర్ స్టార్ రచ్చ రచ్చ..
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు తో పాటు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మెగా అభిమానులకు భారీ ట్రీట్ ఇచ్చారు ‘పెద్ది టీమ్. ఇప్పటి వరకు ఎన్నడూ చూడని అద్భుతమైన మాస్ లుక్ లో రామ్ చరణ్ మెరిసిపోయాడు.
రామ్ చరణ్ బర్త్ డే సందర్భంగా..
రామ్ చరణ్ బర్త్ డేతో పాటు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా పెద్ది మూవీ టీమ్ మెగా అభిమానులకు ప్రత్యేక కానుక అందించింది. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సన తెరకెక్కిస్తున్న ఈ భారీ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా మూవీ నుంచి మార్చి 27న సరికొత్త టీజర్ విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇప్పటికే విడుదలైన మొదటి టీజర్లో రామ్ చరణ్ క్రికెట్ ప్లేయర్గా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే తాజాగా విడుదలైన టీజర్లో మాత్రం ఆయన పూర్తిగా భిన్నమైన మాస్ అవతార్లో దర్శనమిచ్చాడు. కుస్తీ పోటీల్లో పాల్గొనే శక్తివంతమైన యోధుడిగా చరణ్ టోన్డ్ బాడీతో ఆకట్టుకున్నాడు.
రామ్ చరణ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్
హల్క్ మాదిరిగా భారీ బాడీతో రామ్ చరణ్ కనిపించిన తీరు అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. భారీ దేహదారుఢ్యం తో పాటు షార్ప్ అండ్ రఫ్ లుక్ కలిసి చరణ్ చాలా పవర్ఫుల్గా కనిపించాడు. ఈ టీజర్ తో సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశారు టీమ్. చరణ్ ను ఈ రేంజ్ లో ఇంత వరకూ ఎవరు చూపించలేదు.
పెద్ది టీజర్ ద్వారా.. సినిమా కథా నేపథ్యం గురించి ఆడియన్స్ లో కొంత క్లారిటీ కూడా వచ్చింది. ఉత్తరాంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో స్థానిక క్రీడలు, ముఖ్యంగా కుస్తీ పోటీలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రామ్ చరణ్ ఫిజిక్ , బాడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్న పెద్ది..
పెద్ది సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆమె పాత్ర కూడా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతుందని సమాచారం. ఆమె పాత్ర సినిమా కథలో కీలకంగా నిలుస్తుందని టాక్. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, ‘పెద్ది’ సినిమా భారీ స్థాయిలో నిర్మితమవుతోంది.
కథ, టేకింగ్, మ్యూజిక్, యాక్షన్ వంటి అన్ని విభాగాల్లో ఈ చిత్రం కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టించే అవకాశముందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే టీజర్తోనే భారీ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ‘పెద్ది’, విడుదల తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాల్సి ఉంది.