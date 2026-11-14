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- గిరిబాబు టాప్ 10 బెస్ట్ విలన్ రోల్స్.. ఆడవాళ్లు ఛీకొడతారు, కానీ దానికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే
గిరిబాబు టాప్ 10 బెస్ట్ విలన్ రోల్స్.. ఆడవాళ్లు ఛీకొడతారు, కానీ దానికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విలన్గా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గిరిబాబు నటించిన పది ఉత్తమ ప్రతినాయక పాత్రలు ఇవే. ఇందులో ఎక్కువగా ఆడవాళ్లు ఛీ కొట్టే రోల్సే ఉన్నాయి. ఆయనే ఒప్పుకున్నారు.
విలన్ రోల్స్ తో పాపులర్ అయిన గిరిబాబు
సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు ఎన్నో విలక్షణమైన పాత్రలు పోషించారు. విలన్గా ప్రారంభమై, కామెడీ రోల్స్ తో పాపులర్ అయ్యారు. పాజిటివ్, నెగటివ్ రోల్స్ తో మెప్పించారు. హీరోగానూ నటించి ఆకట్టుకున్నారు. అయితే ఆయన తన కెరీర్లో 600లకుపైగా చిత్రాల్లో నటించారు. అందులో ఎక్కువగా ఆడవాళ్లపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడే రోల్సే ఉన్నాయట.
వందకుపైగా చిత్రాల్లో విలన్గా ఇలా రేప్లు చేసే పాత్రలు చేసినట్టు ఆయనే ఒప్పుకున్నారు. అలీతో సరదాగా షోలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో విభిన్న పాత్రలు చేసిన ఆయనలోని విలన్ నటుడిని గుర్తు చేసుకుంటూ టాప్ 10 పాత్రలను పరిశీలిస్తే..
గిరిబాబు టాప్ 10 బెస్ట్ విలన్ సినిమాలు
1. జగమేమాయ (1973): గిరిబాబు సినీ ప్రయాణానికి పునాది వేసిన సినిమా ఇది. తొలి చిత్రంలోనే విలన్గా కనిపించి తన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ సినిమా ఆయనకు ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు తీసుకొచ్చింది.
2. జ్యోతి: గిరిబాబు కెరీర్లో గుర్తింపు తెచ్చిన చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి. సహజమైన నటన, విలక్షణమైన హావభావాలతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేశారు.
3. కురుక్షేత్రం (1977): ఎన్టీఆర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో గిరిబాబు కూడా నెగటివ్ రోల్ చేవారు. భారీ తారాగణం మధ్య తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.
4. కరుణామయుడు (1978): యేసుక్రీస్తు జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో గిరిబాబు నటించారు. విభిన్నమైన పాత్రలతో మెప్పించగలనని నిరూపించారు.
5. అన్నదమ్ముల అనుబంధం: ఎన్టీఆర్ నటించిన ఈ చిత్రంలో గిరిబాబు పాత్ర ఆయన కెరీర్లో చెప్పుకోదగినది. అగ్రహీరోలతో కలిసి నటిస్తూ ప్రతినాయకుడిగా తన స్థాయిని పెంచుకున్నారు.
6. దేవతలారా దీవించండి (1977): ఈ సినిమా గిరిబాబు సినీ ప్రయాణంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. నటుడిగా నెగటివ్ రోల్తోపాటు, నిర్మాతగా కూడా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది.
7. మల్లెపూవు: గిరిబాబు నటనా ప్రతిభను గుర్తు చేసుకునే సినిమాల్లో ఇది ఒకటి. కథకు అనుగుణంగా పాత్రలో ఒదిగిపోయి నటించారు.
8. మాయదారి కృష్ణుడు: ఈ చిత్రంలో గిరిబాబు తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. విభిన్నమైన పాత్రలను ఎంచుకోవడంలో ఆయన అభిరుచికి ఈ సినిమా ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
9. ఎర్రమల్లెలు: సామాజిక నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో గిరిబాబు కీలక పాత్ర పోషించారు. అప్పటి సినిమాల్లో నెగటివ్ రోల్కి ఉండే ప్రాధాన్యం ఆయన నటనని ఆవిష్కరిస్తుంది.
10. చట్టానికి వెయ్యి కళ్ళు: గిరిబాబు గుర్తుండిపోయే చిత్రాల జాబితాలో ఈ సినిమా కూడా ఉంది. క్రైమ్, యాక్షన్ నేపథ్యంలో సాగే కథల్లో ఆయనలాంటి నటుల పాత్రలు కథకు బలాన్ని అందించేవి. ఈ సినిమాలతో పాటు 'పసివాడి ప్రాణం', 'కాళి', 'విశ్వనాథ నాయకుడు', 'కిల్లర్' వంటి చిత్రాల్లోనూ గిరిబాబు నటన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించదగినది.
విలనిజానికి ప్రత్యేకమైన స్టైల్
గిరిబాబు విలనిజంలో ప్రధానమైనది ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్. అప్పట్లో చాలామంది విలన్లు గట్టిగా అరుస్తూ, భయపెట్టేలా నటించేవారు. కానీ గిరిబాబు మాత్రం సూటు, బూటు వేసుకుని, సిగరెట్ తాగుతూ, నెమ్మదిగా మాట్లాడుతూనే భయాన్ని పుట్టించేవారు. ఆయన కళ్లలో కనిపించే క్రూరత్వం, డైలాగ్ చెప్పే విధానం విలన్ పాత్రలకు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చేవి.
ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ నుంచి చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున వరకు మూడు తరాల అగ్రహీరోలతో కలిసి నటించారు. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన కెరీర్లో 600కు పైగా సినిమాల్లో నటించి తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. చివరకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, కమెడియన్గా కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. ఇలాంటి గొప్ప నటుడు ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోవడం విచారకరం. ఆయన ఈ శనివారం అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు.