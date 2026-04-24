Rajasekhar సినిమాల్లో.. ఆయన జీవితానికి దగ్గగా ఉన్న మూవీ ఏదో తెలుసా?
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో యాంగ్రీ హీరో ఇమేజ్ తో దూసుకుపోయాడు రాజశేఖర్. బ్లక్ బస్టర్ హిట్ సినిమాలు చేసిన ఆయన.. మాస్ ఆడియన్స్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను కూడా మెప్పించారు. రాజశేఖర్ చేసిన సినిమాల్లో ఆయన జీవితానికి దగ్గరగా ఉండే మూవీ ఏదో తెలుసా?
టాలీవుడ్ యాంగ్రీ హీరో..
తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో మాస్, క్లాస్ ఆడియన్స్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ను కూడా మెప్పించిన హీరో ఒక్క రాజశేఖర్ మాత్రమే. ఆయన పోలీస్ పాత్రల్లో మాస్ జనాల మనసు దోచాడు. అల్లరి ప్రియుడు, మా అన్నయ్య, సింహరాశి లాంటి సినిమాలతో కుటుంబ ప్రేక్షకులను మెప్పించాడు.
కాలం మారుతున్నకొద్ది సినిమాల సెలక్షన్ లో కూడా మార్పులు చేసుకుంటూ.. టాలీవుడ్ లో రాణించాడు రాజశేఖర్. హీరోగా ఎన్ని విజయాలు చూశాడో.. అన్ని కాట్రవర్సీలను కూడా రాజశేఖర్ ఫేస్ చేశాడు. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో గొడవలు రాజశేఖర్ కెరీర్ పై ప్రభావం చూపించాయి.
ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు ఫేవరెట్ హీరో..
ఇప్పటికీ రాజశేఖర్ అభిమానులు ఆయన సినిమాల కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఇక ఆయన నటించిన చాలా సినిమాలు ప్రేక్షకుల చేత కన్నీరు పెట్టించాయి. కుటంబ విలువలు తెలిపేలా రాజశేకర్ కొన్ని సినిమాల్లో నటించారు. అందులో ‘మా అన్నయ్య’ సినిమా కూడా ఒకటి. ఆయన కెరీర్లో అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఈ సినిమా కూడా ఒకటిగా నిలిచింది. మాస్ అంశాలతో పాటు ఎమోషన్స్ కలగలిపిన కథతో మా అన్నయ్య మూవీ తెరకెక్కింది. ఇప్పటికీ ఈసినిమా టీవీల్లో వస్తే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కదలకుండా చూస్తుంటారు.
మా అన్నయ్య సినిమా తెరవెనుక కథ..
అయితే ఈసినిమా రూపొందించడం వెనుక చాలా పెద్ద కథ నడిచింది. అంతే కాదు ఈమూవీ తన జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉందని రాజశేఖర్ ఓ సందర్భంలో వెల్లడించారు. ఇక ఈ సినిమా తమిళంలో విజయకాంత్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘వానత్తై పోల’ చిత్రానికి రీమేక్. ఆ కాలంలో ఈ సినిమా రీమేక్ హక్కుల కోసం టాలీవుడ్లోని పలువురు ప్రముఖ హీరోలు, నిర్మాతలు పోటీ పడినట్లు సమాచారం. ఒరిజినల్ నిర్మాత రీమేక్ హక్కుల కోసం రూ.75 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా, చాలా మంది రూ.70 లక్షల వరకు వచ్చి వెనక్కి తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది.
రాజశేఖర్ కెరీర్ లో మైల్ స్టోన్ మూవీ..
అయితే రాజశేఖర్ ఈ సినిమాను మూడుసార్లు చూశారట. ఈసినిమా కథపై పూర్తి నమ్మకంతో నిర్మాత అడిగిన రూ.75 లక్షల మొత్తాన్ని ఇచ్చి.. రీమేక్ హక్కులను కొనుగోలు చేశారు. అనంతరం నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ ఈ హక్కులను రాజశేఖర్ వద్ద నుంచి తీసుకుని నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. రవిరాజ పినిశెట్టి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ మూవీ రాజశేఖర్ కెరీర్లో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది.
రాజశేఖర్ జీవితానికి దగ్గరగా ఉన్న సినిమా..
ఓ ఇంటర్వ్యూలో రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలోని పెద్ద అన్నయ్య పాత్ర తన తండ్రిని పోలి ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే నిజ జీవితంలో తాను ఇద్దరు తమ్ముళ్లకు అన్నయ్యనని ఈ సినిమా కథ తన జీవితానికి దగ్గరగా ఉందని రాజశేఖర్ అన్నారు. ఈ సినిమా రీమేక్ హక్కుల విషయంలో ఆయన చూపిన పట్టుదల, తీసుకున్న నిర్ణయం, ఆయన నమ్మకం నిజమయ్యింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్ అయిన ఈమూవీ.. యూట్యూబ్ లో కూడా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ను సాధించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈసినిమాలో సెంటిమెంట్, కామెడీ సీన్స్ ఇప్పటికీ షార్ట్ వీడియోస్ గా వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కొత్త అవతారం
తాజాగా ఆయన బైకర్ సినిమాతో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కొత్త అవతారం ఎత్తాడు రాజశేఖర్. ఈ సినిమాలో హీరో శర్వానంద్కు తండ్రి పాత్రలో ఆయన కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఆయన తమిళ హిట్ చిత్రం ‘లబ్బర్ పందు’ రీమేక్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇటీవల ఓ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా గాయపడటంతో ఈ ప్రాజెక్ట్కు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ వచ్చింది. త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ మళ్లీ ప్రారంభమవుతుందని సమాచారం.