- Home
- Entertainment
- పుష్ప, కాంతార, బాహుబలి... ఇండియన్ సినిమాను ఏలుతున్న 6 ఫ్రాంచైజీలు, టాలీవుడ్ హీరోలదే హవా..
పుష్ప, కాంతార, బాహుబలి... ఇండియన్ సినిమాను ఏలుతున్న 6 ఫ్రాంచైజీలు, టాలీవుడ్ హీరోలదే హవా..
ఇండియన్ సినిమాను పాన్ ఇండియా మూవీస్ ఏలుతున్నాయి. అందులో టాలీవుడ్ సినిమాలదే హవా.. అది కూడా రెండు భాగాలుగా రిలీజ్ అయ్యి సత్తా చాటుతున్నాయి. ఇందులో కొన్ని ఫ్రాంచైజీ సినిమాలు సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేశాయి.
ఇండియాన్ సినిమాను ఏలుతున్న 6 ఫ్రాంచైజీలు
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఫ్రాంచైజీ సినిమాలు ప్రేక్షకుల్లో బలమైన భావోద్వేగాలను రేకెత్తించాయి. కొన్ని పాత్రలను కల్ట్ ఐకాన్స్గా మార్చేశాయి. భారీ వసూళ్లతో కొత్త బెంచ్మార్క్లు సెట్ చేశాయి. పాన్-ఇండియా సినిమాల నుంచి పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ల వరకు, ఈ సినిమాటిక్ సినిమాలు అభిమానుల్లో పూనకాలు తెప్పించాయి. అద్భుతమైన కథ, గుర్తుండిపోయే పాత్రలు ఉంటే ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడతారని ఈ సినిమాలు నిరూపించాయి.
పుష్ప -- అల్లు అర్జున్
అల్లు అర్జున్ నటించిన పుష్ప సినిమా మాస్ ఎంటర్టైనర్ జానర్కు కొత్త ఊపునిచ్చింది. పక్కా రా కంటెంట్, పదునైన డైలాగులు, గుర్తుండిపోయే పాత్రతో ఈ సినిమా వచ్చింది. 'పుష్ప రాజ్' పాత్ర దేశవ్యాప్తంగా ప్రతీ ఇంట్లో ఫేమస్ అయిపోయింది. ఈ ఫ్రాంచైజీకి వచ్చిన పాపులారిటీ, చార్ట్బస్టర్ పాటలు, భారీ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు... ఆధునిక ఫ్రాంచైజీలలో దీన్ని ఒకటిగా నిలబెట్టాయి. పుష్ప2 దాదాపు 1800 కోట్ల వరకూ కలెక్షన్స్ సాధించి రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది.
కాంతార: రిషబ్ శెట్టి
కన్నడ లోకల్ నేటివిటీ కథ, ఆధ్యాత్మిక అంశాలు, సంస్కృతిని అద్భుతంగా చూపించి 'కాంతార' ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. రిషబ్ శెట్టి నటన అందరినీ కట్టిపడేసింది. జానపద కథను ఆధునిక సినిమాకు అద్భుతంగా జోడించారు. మౌత్ టాక్తోనే ఈ సినిమా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. నటుడిగా, రచయితగా, దర్శకుడిగా రిషబ్ శెట్టి స్థాయిని ఈ సినిమా చాటి చెప్పింది.
బాహుబలి స్టార్ ప్రభాస్
ఇండియాన్ సినిమాలకు పాన్ ఇండియా సినిమాల రుచి చూపించిన మొదటి సినిమా బాహుబలి . ఈ క్రెడిట్ టాలీవుడ్ కు.. అది కూడా రాజమౌళి కే దక్కుతుంది. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన 'బాహుబలి' సిరీస్ భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.
ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన ఈ ఎపిక్ స్టోరీ... తన గ్రాండియర్, ఎమోషనల్ డెప్త్తో ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. రెండు భాగాలుగా వచ్చిన ఈ సిరీస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డులు బద్దలు కొట్టి, ప్రభాస్ను పాన్-ఇండియా సూపర్స్టార్గా నిలబెట్టింది. కంటెంట్, క్రియేటివిటీ, కష్టపడే తత్వం కలిస్తే... సినిమా ఒక కల్చరల్ మూవ్మెంట్గా ఎలా మారుతుందో ఈ ఫ్రాంచైజీలు నిరూపించాయి.
సింగం, అజయ్ దేవగన్
అజయ్ దేవగన్ 'సింగం' సినిమాతో హిందీలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాప్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటి మొదలైంది. పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్, దేశభక్తి, నిజాయితీ వంటి అంశాలు ప్రేక్షకులను బాగా కనెక్ట్ అయ్యేలా చేశాయి. సింగం లార్జర్-దెన్-లైఫ్ క్యారెక్టర్, సామాజిక స్పృహ ఉన్న కథలతో ఈ సిరీస్ కమర్షియల్ సినిమాకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. సింగం సిరీస్ లను తమిళంలో సూర్య కూడా చేశాడు. ఈ సిరిస్ లకు కూడా భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
ఏక్ థా టైగర్ - సల్మాన్ ఖాన్
సల్మాన్ ఖాన్ 'ఏక్ థా టైగర్' సినిమాతో బాలీవుడ్లో ఒక పాపులర్ స్పై ఫ్రాంచైజీ మొదలైంది. యాక్షన్, రొమాన్స్, దేశభక్తి కలగలిపి వచ్చిన ఈ సిరీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించింది. 'టైగర్' పాత్ర తన చార్మ్, ధైర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
KGF - యశ్
KGF ఫ్రాంచైజీతో కన్నడ హీరో యష్ ఒక్కసారిగా నేషనల్ స్టార్ అయిపోయాడు. స్టైలిష్ కథనం, పవర్-ప్యాక్డ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు, గూస్బంప్స్ తెప్పించే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో ఈ సిరీస్ భారీ ఫ్యాన్ బేస్ను సంపాదించుకుంది. రాఖీ భాయ్ పాత్ర ఒక లెజెండ్గా నిలిచిపోయింది. మంచి ఫ్రాంచైజీ కథకు ఉన్న పవర్ ఏంటో KGF రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్లు నిరూపించాయి.