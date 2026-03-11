- Home
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రం మార్చి 19న రిలీజ్ కానుంది. అదే రోజున ధురంధర్ 2 కూడా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. గబ్బర్ సింగ్ కాంబోలో హరీష్ శంకర్ దర్శకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ఇది. హరీష్ శంకర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. మార్చి 26న రావాల్సిన ఈ చిత్రం వారం ముందుగానే మార్చి 19న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రిలీజ్ సన్నాహకాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.
ఉస్తాద్ X ధురంధర్ 2
అదే రోజు రణ్వీర్ సింగ్ పాన్ ఇండియా మూవీ ధురంధర్ 2 భారీ అంచనాలతో రిలీజ్ అవుతోంది. ధురంధర్ మూవీ ఘనవిజయం సాధించడంతో ధురంధర్ 2 పై అంచనాలు తారా స్థాయికి చేరాయి. తెలుగు మార్కెట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కి తిరుగు లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ధురంధర్ 2, ఉస్తాద్ మధ్య పోటీ ఎలా ఉండబోతోంది అనే ఆసక్తి సర్వత్రా నెలకొంది.
ఆ నిర్ణయం నా ఒక్కడిది కాదు
ఈ రెండు చిత్రాల మధ్య పోటీపై దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ధురంధర్ 2కి పోటీగా ఉస్తాద్ ని తీసుకురావాలనే నిర్ణయం నా ఒక్కడిది కాదు. టాక్సిక్ వాయిదా పడ్డ తర్వాత బయ్యర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు వరుసగా ఫోన్లు చేయడం ప్రారంభించారు. ఉగాదికి ఒక్క తెలుగు సినిమా కూడా లేకుంటే ఎలా అని అడిగారు.
రెండూ వేర్వేరు జానర్లు
దీనితో అనుకున్న టైం కన్నా వారం ముందు సినిమాని రిలీజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించడం ప్రారంభించాం. ఆ విధంగా చిత్ర యూనిట్ మొత్తం కలిసి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఉస్తాద్, ధురంధర్ 2 చిత్రాలు రెండూ వేర్వేరు జానర్లు. ధురంధర్ 2 కంప్లీట్ యాక్షన్ మూవీ. ఉస్తాద్ యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్.
రెండు సినిమాలకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ
సంక్రాంతికి, సమ్మర్ కి రెండు మూడు సినిమాలు రిలీజ్ అయినా ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారు. ధురంధర్ 2 పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్ అవుతున్న చిత్రం. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆ సినిమాకే అన్నీ థియేటర్లు ఇవ్వరు కదా అని హరీష్ శంకర్ అన్నారు.