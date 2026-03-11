- Home
- Entertainment
- Laya Mistake: లయ చేసిన బిగ్ మిస్టేక్ ఇదే, ఒక్క సినిమాతో కెరీర్ తలక్రిందులు.. అది తలచుకుని ఆవేదన
Laya Mistake: లయ చేసిన బిగ్ మిస్టేక్ ఇదే, ఒక్క సినిమాతో కెరీర్ తలక్రిందులు.. అది తలచుకుని ఆవేదన
లయ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఆమె గ్లామర్ రోల్స్ చేసింది. కమర్షియల్ హీరోయిన్గా రాణించింది. కానీ అంతలోనే అనూహ్యంగా ఒక డీగ్లామర్ పాత్ర చేసింది. తాజాగా దీనిపై ఆమె స్పందించింది.
రీఎంట్రీ తర్వాత అదరగొడుతున్న లయ
హీరోయిన్ లయ మళ్లీ టాలీవుడ్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ మధ్య `తమ్ముడు` మూవీలో నితిన్కి అక్కగా నటించింది. ఇటీవల ఆమె ప్రధాన పాత్రలో `సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్ధపూసని` అనే చిత్రంలో నటించింది. ఇందులో శివాజీ హీరో. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఇద్దరు కలిసి నటించిన చిత్రమిది. ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యింది. కానీ నటిగా లయ మాత్రం అదరగొట్టింది. తనదైన నటనతో రచ్చ చేసింది. అయితే తాజాగా ఆమె తన కెరీర్కి సంబంధించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. తాను తప్పు చేసినట్టు రియలైజ్ అయ్యింది. తెలియకుండా చేసినట్టు తెలిపింది.
కెరీర్ బిగినింగ్లో డీ గ్లామర్ రోల్ చేసిన లయ
లయ కెరీర్ ప్రారంభంలో ఆమె గ్లామర్ రోల్స్ చేసింది. కమర్షియల్ హీరోయిన్గా రాణించింది. కానీ అంతలోనే అనూహ్యంగా ఒక డీగ్లామర్ పాత్ర చేసింది. `ప్రేమించు` అనే చిత్రంలో బ్లైండ్ లేడీగా కనిపించింది. అంధురాలిగా కనిపించి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అప్పుడే హీరోయిన్గా ఎదుగుతుంది. మంచి కమర్షియల్ మూవీస్ వస్తున్నాయి. పెద్ద హీరోయిన్గా మారబోతుంది, బిజీ కాబోతున్న సమయంలో లయ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అంధురాలి పాత్ర చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. అయితే ఆ మూవీ మంచి ఆదరణే పొందింది. కానీ లయ కెరీర్ మొత్తం మారిపోయింది.
ఒక్క సినిమాతో మారిపోయిన లయ కెరీర్
ఇందులో డీ గ్లామర్ రోల్ చేయడంతో నెక్ట్స్ సినిమాలన్నీ ట్రెడిషనల్గా ఉండే పాత్రలే వచ్చాయి. కమర్షియల్ సినిమాలన్నీ తగ్గిపోయాయి. లయ ఇలాంటి సినిమాలకే సెట్ అవుతుందని, మేకర్స్ ఫ్యామిలీ చిత్రాలే ఆఫర్ చేశారు, తాను కూడా అలాంటి సినిమాలే చేసింది. దీంతో కమర్షియల్ మూవీస్కి దూరమయ్యింది లయ. కొంత కాలం బాగానే సర్వైవ్ అయ్యింది. `టాటా బీర్లా మధ్యలో లైలా` వరకు ట్రెడిషనల్ రోల్స్ తో సర్వైవ్ అయ్యింది. కానీ పెద్దగా హిట్స్ లేవు. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుని ఏకంగా సినిమాలకే దూరమయ్యింది లయ.
కెరీర్లో చేసిన మిస్టేక్పై లయ ఆవేదన
తాజాగా దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ, ఆ టైమ్లో తనకు ఏం తెలియలేదని, పాత్ర నచ్చి చేశానని తెలిపింది. ఆ సమయంలో చెప్పేవారు లేరు, తనది కూడా ఏజ్ చిన్నదే అని, ఒక కమర్షియల్ హీరోయిన్గా వెళ్లాలనుకుంటే మీరు ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చేస్తారేంటి? అని అన్నారు. ఏంటి ఇలా అంటున్నారు, దీని వల్ల నెక్ట్స్ సినిమాకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? అనే విషయం తనకు కూడా అర్థం కాలేదని తెలిపింది. తాను మిస్టేక్ చేసిన విషయాన్ని లయ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.
తన భర్త వద్దు అంటే సినిమాలు మానేస్తానని చెప్పిన లయ
సుమన్ టీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో లయ మాట్లాడుతూ, తనకు నచ్చి, ఆ పాత్రని వదులుకోలేక నటించానని, ఆ తర్వాత ఆఫర్లు బాగానే వచ్చాయని, కానీ గ్లామర్ రోల్స్ రాలేదని, ట్రెడిషనల్గా ఉండే పాత్రలే వచ్చాయని తెలిపింది. ఆ విషయంలో తనకు బాధ లేదని తెలిపింది. ఇక ఇప్పుడు తన భర్త సపోర్ట్ తోనే సినిమాలు చేస్తున్నానని, ఆయన వద్దు అంటే సినిమాలు చేయనని వెల్లడించింది లయ.