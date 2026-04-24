- Love Insurance Kompany: OTT లో లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూవీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
Love Insurance Kompany: OTT లో లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూవీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా వచ్చిన 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' (LIK) సినిమా థియేటర్లలో మంచి విజయం తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. ఇంతకీ ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఏ ఓటీటీలో రిలీజ్ కాబోతోందంటే?
లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కలెక్షన్లు..
లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఓటిటి రిలీజ్
నయనతారకు చెందిన రౌడీ పిక్చర్స్, సెవెన్ స్క్రీన్ స్టూడియోస్ కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించాయి. ఇప్పుడు 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' ఓటీటీ రిలీజ్పై అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది. మే 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుందని అంటున్నారు. కానీ, దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ప్రదీప్ రంగనాథన్ - విఘ్నేష్ శివన్ కాంబోపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఓటీటీలో కూడా ఈసినిమాకు భారీ రెస్పాన్స్ వస్తుందని నమ్మకంతో ఉన్నారు.
వరుసగా 100 కోట్ల సినిమాలు..
ఎన్నో అడ్డంకుల తరువాత థియేటర్లలోకి..
ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. రవి వర్మన్, సత్యన్ సూర్యన్ సినిమాటోగ్రఫీ చేయగా, ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ్ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. ప్రదీప్ ఇతర సినిమాలతో పోలిస్తే 'లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ' ఓ మోస్తరు విజయాన్నే సాధించింది. ప్రదీప్ కెరీర్లో 100 కోట్లు వసూలు చేయని తొలి సినిమాగా ఇది నిలిచింది. వచ్చే వారం ధనుష్ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. కాబట్టి, ఆ సినిమా వచ్చేవరకు LIK థియేటర్లలో ఆడుతుందని భావిస్తున్నారు.
నిజానికి, ఈ కథలో మొదట శివకార్తికేయన్ హీరోగా నటించాల్సింది. ఈ కాంబోపై 2019లోనే ప్రకటన వచ్చింది. కానీ బడ్జెట్ సమస్యల వల్ల షూటింగ్ మొదలవకముందే ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయింది. దీంతో విఘ్నేష్ శివన్ కొన్ని ఏళ్లు ఈ కథను పక్కనపెట్టి, చివరికి ప్రదీప్ రంగనాథన్కు చెప్పి ఓకే చేయించుకున్నారు. ఈ సినిమా మొదలై దాదాపు 3 ఏళ్లు అయింది. ఎన్నో అడ్డంకుల తర్వాత LIK రిలీజైంది.