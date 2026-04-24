- Home
- Entertainment
Bachelor Heroes: ప్రభాస్ నుంచి రామ్ పోతినేని వరకు.. టాలీవుడ్ లో మిగిలిన బ్యాచిలర్ హీరోలు ఎవరంటే?
ఈ రెండు మూడేళ్లలో టాలీవుడ్ లో యంగ్ హీరోలు చాలామంది తమ బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు గుడ్ బై చెప్పారు. ఇంకా టాలీవుడ్ లో పెళ్లి కాని ప్రసాదులు ఉన్నారు. ప్రభాస్, రామ్ నుంచి సిద్దు జొన్నలగడ్డ వరకూ బ్యాచిలర్ హీరోలు వారి వయసు వివరాల గురించి చూస్తే..
ప్రభాస్
టాలీవుడ్ లో బ్యాచిలర్ హీరోల గురువు ప్రభాస్. టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ ఆయనే. పాన్ ఇండియా స్టార్ గా వెలుగు వెలుగుతున్న ప్రభాస్.. 47 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి మాత్రం చేసుకోలేదు. ఆయన పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటాడా అని అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు చేసుకుంటాడన్న విషయంలో క్లారిటీ కూడా లేదు. కానీ ప్రభాస్ పెళ్లిపై ఎప్పకప్పుడు రూమర్స్ మాత్రం వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
రామ్ పోతీనేని పెళ్లి చేసుకోడా?
టాలీవుడ్ లో ఉన్న మరో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ రామ్ పోతినేని. 37 ఏళ్లు వచ్చినా ఈ హీరో ఇంకా పెళ్లి ఊసే ఎత్తడం లేదు. కెరీర్ లో సక్సెలు లేక.. ఇబ్బందిపడుతున్న రామ్, పెళ్లిపై ఇంట్రెస్ట్ చూపించడంలేదు. తనకు సింగిల్ గా ఉండటమే ఇష్టమని అంటున్నాడు. ఈమధ్య కాలంలో ఓ హీరోయిన్ తో రామ్ డేటింగ్ చేశాడని.. పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతున్నాడని వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ ఆ వార్తలపై రామ్ ఏమాత్రం స్పందించలేదు. ఇంత వరకూ పెళ్లి ప్రస్తావన లేకుండా హ్యాపీగా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నారు. కెరీర్ లో సాలిడ్ హిట్ కోసం చూస్తున్నాడు.
40 ప్లస్ లో తరుణ్
ప్రభాస్ తరువాత టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ తరుణ్. 43 ఏళ్లు వచ్చినా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు ఈ హీరో. పెళ్లి సంగతి తరువాత ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు కూడా లేకుండా ఫెయిడ్ అవుట్ అయ్యాడు తరుణ్. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. నువ్వేకావాలి సినిమాతో హీరోగా మారిన తరుణ్...వరుస హిట్ సినిమాలతో లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ సాధించాడు. కానీ మధ్యలో కొన్ని ఇబ్బందులు వల్ల తరుణ్ కెరీర్ ను పోగోట్లుకున్నాడు. ప్రస్తుతం సినిమాలకు కూడా దూరం అయ్యి.. బిజినెస్ లు చేసుకుంటున్నాడని సమాచారం.
సిద్దు జొన్నలగడ్డ
టాలీవుడ్ లో ప్రస్తుతం వరుస హిట్ సినిమాలతో మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు సిద్దు జొన్నలగడ్డ. చూడ్డానికి కుర్ర హీరోలా కనిపిస్తున్న సిద్దు వయసు 38 ఏళ్లు. టాలీవుడ్ లో నితిన్, శర్వానంద్, నిఖిల్ లాంటి హీరోలు 35 దాటగానే పెళ్లిల్లు చేసుకున్నారు. కానీ సిద్దు మాత్రం ఇంకా బ్యాచిలర్ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.
సాయి దుర్గ తేజ్ సంగతేంటి..?
కాస్త దూకుడు ఎక్కువ గల మెగా హీరోలలో సాయి దుర్గ తేజ్ ఒకరు. తోటీ హీరోయిన్స్ తో డేటింగ్ చేస్తున్నారని తేజుపై రూమర్స్ ఎక్కువగా వైరల్ అవుతుంటాయి. కానీ వాటిపై క్లారిటీ మాత్రం ఉండదు. ఇక 39 ఏళ్లు వచ్చినా.. ఈమెగామేనల్లుడు మాత్రం ఇంకా పెళ్లిపీటలు ఎక్కలేదు. పెళ్లి మాట ఎప్పుడు వచ్చినా.. టాపిక్ మారుస్తుంటాడు. మరి ఈ హీరో ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడో చూడాలి.
టాలీవుడ్ లో బ్యాచిలర్ హీరోలు..
వీళ్లే కాదు 40 ఏళ్ల అడివి శేష్, 38 ఏళ్ళ సందీప్ కిషన్.. 34 ఏళ్ల రాజ్ తరుణ్, వైష్ణవ్ తేజ్.. ఆనంద్ దేవరకొండ లాంటి 30 క్రాస్ చేసిన యంగ్ బ్యాచిలర్ హీరోలు టాలీవుడ్ లో చాలామంది ఉన్నారు. వీళ్లు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారో చూడాలి. రీసెంట్ గా విజయ్ దేవరకొండ, అల్లు శిరీష్ పెళ్లిళ్లు జరిగిపోయాయి. మరోవైపు బెల్లకొండ సాయి శ్రీనివాస్ కూడా పెళ్లికి రెడీ అయ్యాడు.