Prabhas: రాజాసాబ్ హీరోయిన్ తో ప్రభాస్ డేటింగ్ ? మళ్ళీ రూమర్స్ షురూ, కానీ
Prabhas: ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ చిత్రం సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో నటించిన ఓ హీరోయిన్ తో ప్రభాస్ డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు రూమర్స్ మొదలయ్యాయి.
ప్రభాస్ డేటింగ్ రూమర్స్
పాన్-ఇండియా నటుడు ప్రభాస్ తన తదుపరి సినిమా 'ది రాజా సాబ్' రిలీజ్కు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఇందులో రిద్ధి కుమార్, నిధి అగర్వాల్ కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఈరోజే రిలీజ్ అయింది. 'ది రాజా సాబ్' ప్రమోషన్స్ ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతున్నాయి.
ఇటీవల, 'ది రాజా సాబ్' ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నటి రిద్ధి కుమార్ తన కో-స్టార్ ప్రభాస్పై ప్రేమ కురిపిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. ఆ ఫంక్షన్కు తను కట్టుకున్న తెల్ల చీరను ప్రభాస్ ఇచ్చాడని చెప్పడంతో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఆమె స్పీచ్ వైరల్ అయ్యాక, ఇద్దరూ డేటింగ్ చేస్తున్నారేమోనని ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
రిద్ధి కుమార్ కామెంట్స్
స్టేజీపై రిద్ధి, మారుతి 'ది రాజా సాబ్' గురించి మాట్లాడుతూ, "ఈ రాజా సాబ్ సినిమా ఒక సంపూర్ణ ఎంటర్టైనర్. మా డార్లింగ్ను (ప్రభాస్ ముద్దుపేరు) ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపించినందుకు మారుతి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రభాస్ గారిలోని అన్ని లక్షణాలను బయటకు తీసుకురావడంలో మారుతి సర్ అద్భుతంగా పనిచేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాటిని రాజా సాబ్లో నింపి, సినిమాలో అతన్ని ఒక సంపూర్ణ స్వీట్హార్ట్గా మార్చారు."
శారీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన ప్రభాస్
ఆ తర్వాత ఆమె, "అన్నింటికంటే ముందు, ప్రభాస్ మీకు చాలా థ్యాంక్స్. మీరు నన్ను ఈ సినిమాలో తీసుకోవడం వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మీరు నాకు ఇచ్చిన చీరను కట్టుకున్నాను. దీన్ని ఈ రాత్రి కట్టుకోవడానికే ప్రత్యేకంగా మూడేళ్లుగా దాచుకున్నాను. మీరు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞురాలిని."
ప్రభాస్ రిద్ధికి చీర ఇవ్వడమే కాకుండా, అతను తన జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం చూసి అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు.
ఒక యూజర్, "#ప్రభాస్ #రిద్ధికుమార్తో డేటింగ్ చేస్తున్నాడా?" అని అడిగాడు.
మరొకరు, "పాపం సీక్రెట్గా ఇస్తే లీక్ చేసేసింది" అని ఆశ్చర్యపోయారు.
నెటిజన్ల కామెంట్స్
మరొకరు, "ఏదో తేడాగా ఉంది," అని పేర్కొనగా, ఇంకొకరు, “ఇదేంట్రా ఏదో పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్టు చీర గురించి, నా జీవితంలో నువ్వు ఉన్నందుకు అంటోంది” అని అన్నారు.
ప్రమోషనల్ స్టంట్ ?
ఇది ప్రమోషనల్ స్టంట్లో భాగం కావచ్చని చాలా మంది నెటిజన్లు ఊహించారు. ఎందుకంటే ప్రభాస్కు ఒక కో-స్టార్తో లింక్ రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ప్రభాస్కు ఇంతకుముందే చాలా మంది హీరోయిన్లతో సంబంధాలు అంటగట్టారు. గతంలో ప్రభాస్కు అనుష్క శెట్టితో సంబంధం ఉందని వార్తలొచ్చాయి. అయితే, వారి బంధంపై వచ్చిన అన్ని కథనాలు, అనుమానాలను ఇద్దరూ ఎప్పుడూ ఖండించారు. తర్వాత, 'ఆదిపురుష్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో, ప్రభాస్కు తన కో-స్టార్ కృతి సనన్తో లింక్ పెట్టారు.
ఇద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కూడా పుకార్లు వచ్చాయి. అయితే, అవన్నీ అబద్ధాలని ప్రకటించి కృతి సనన్ ఆ ఊహాగానాలకు తెరదించింది.