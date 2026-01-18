శివకార్తికేయన్, కార్తీ లకు ఝలక్.. ఫ్లాప్ సినిమాలకు మరింత నష్టం
జీవా నటించిన 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' సినిమా పొంగల్ కానుకగా విడుదలైంది. ఈ సినిమా వసూళ్లలో 'పరాశక్తి', 'వా వాతియార్' సినిమాలను అధిగమించి ముందు స్థానంలో నిలిచింది.
14
Image Credit : Asianet News
Pongal Release Movies Box Office
2026 పొంగల్ సినిమాల ఫలితం ఊహించనిది. సెన్సార్ సమస్యలతో 'జననాయగన్' తప్పుకోవడంతో, 'పరాశక్తి'కి పోటీగా కార్తీ 'వా వాతియార్', జీవా 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' వచ్చాయి.
24
Image Credit : X
శివకార్తికేయన్ 'పరాశక్తి'
శివకార్తికేయన్ 'పరాశక్తి' జనవరి 9న విడుదలైంది. సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంపై తీశారు. మిశ్రమ స్పందనలతో వసూళ్లు తగ్గాయి. శనివారం తమిళనాడులో రూ.4.43 కోట్లు వసూలు చేసింది.
34
Image Credit : X
తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్
'పరాశక్తి'ని దాటి 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' ముందుంది. మొదటి రోజు రూ.1.28 కోట్లు, మూడో రోజు రూ.4.68 కోట్లు వసూలు చేసి పొంగల్ విన్నర్గా నిలిచింది. జీవా హీరో, నితీష్ సహదేవ్ దర్శకుడు.
44
Image Credit : Google
వా వాతియార్
భారీ అంచనాలతో వచ్చిన కార్తీ 'వా వాతియార్' పొంగల్ రేసులో ఫ్లాప్ అయ్యింది. నలన్ కుమారస్వామి దర్శకుడు. నిన్న కేవలం రూ.1.35 కోట్లు వసూలు చేసి, పొంగల్ సినిమాల్లో అత్యల్ప వసూళ్లు సాధించింది.
Latest Videos