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- Nithya Menen Curly Hair: 15 ఏళ్ల వయసులోనే జుట్టు, కనుబొమ్మలపై విమర్శలు.. నిత్యా మీనన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి?
Nithya Menen Curly Hair: 15 ఏళ్ల వయసులోనే జుట్టు, కనుబొమ్మలపై విమర్శలు.. నిత్యా మీనన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి?
Nithya Menen: జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న బహుభాషా నటి, బెంగళూరు టాలెంట్ నిత్యా మీనన్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కన్నడ చిత్రసీమ ద్వారా హీరోయిన్గా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది.
నిత్యా మీనన్
తెలుగులో 'అలా మొదలైంది', 'ఇష్క్', 'గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే', 'భీమ్లా నాయక్', కన్నడలో 'మైనా', 'జోష్', 'కోటిగొబ్బ 2' సహా దక్షిణాదిలోని పలు భాషల్లో తన సహజ నటనతో కోట్లాది మంది అభిమానుల మనసు గెలుచుకున్న నటి నిత్యా మీనన్. సమాజంలో అందం అనేదానికి ఉన్న కొలమానాలు, ట్రెండ్స్పై ఆమె ఆడిన స్ఫూర్తిదాయకమైన మాటలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమెను ఇలా అడిగారు, "ఈ ప్రపంచం మనకు కొన్ని లౌకిక పాఠాలు నేర్పుతుంది. అవి మన బుర్రలోకి ఎక్కిన తర్వాత మనం అనుకున్నట్లు జీవించగలమో లేదో తెలియదు. వీటన్నింటినీ అధిగమించి మనకు నచ్చినట్లు ఎలా జీవించాలి?" అని.
ఈ ప్రశ్నకు నిత్యా మీనన్ మనసు విప్పి సమాధానమిస్తూ.. "నాకు వేరే దారి లేదు. నేను ఇలాగే ఉంటాను, నేను నేనేలాగే ఉండాలి. నేను జీవించగలిగేది ఇలాగే" అని స్పష్టంగా చెప్పింది.
తన కాలేజీ రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ.. "నాకు 15-16 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడున్నంతగా కర్లీ హెయిర్ (ఉంగరాల జుట్టు) పెద్ద ట్రెండ్ కాదు. నా జుట్టు చూసి జనాలు నెగిటివ్గా మాట్లాడేవారు. 'ఏంటిది, ఇలా ఉబ్బినట్లుంది, హెయిర్ స్ట్రెయిట్ చేసుకోవచ్చు కదా? కనుబొమ్మలు ఎందుకింత మందంగా ఉన్నాయి, కాస్త సన్నగా చేసుకోవచ్చు కదా' అనేవారు. అప్పట్లో అవన్నీ ట్రెండ్స్" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
దేవుడిచ్చిన రూపాన్ని మార్చుకోలేదు
కానీ అలాంటి మాటలకు తాను ఎప్పుడూ లొంగలేదని నిత్యా మీనన్ చెబుతూ.. "అప్పుడు నాకు కేవలం 15 ఏళ్లే అయినా, 'అవును కదా, అందరిలాగే నేనూ హెయిర్ స్ట్రెయిట్ చేసేసుకుందాం' అని ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. దానికి బదులుగా, 'ఇది నా తల, ఇది దేవుడు నాకు ఇచ్చింది. దీన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి?' అని ఆలోచించాను. కాబట్టి, నాచురల్గా ఉంటూనే అది బాగుండేలా చూసుకునే మార్గాన్ని నేను ఎంచుకున్నాను" అని ఆమె తెలిపింది.
ఉల్లిపాయ పొరలాంటి జీవితం
తన జీవిత దృక్పథాన్ని వివరిస్తూ నిత్యా మీనన్.. "ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండటం నాకు చేతకాదు, అలా ఉండటం నాకిష్టం లేదు. మరింత సహజంగా మారుతూ వెళ్లడమే జీవితం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఉల్లిపాయ పొరలను ఒక్కొక్కటిగా తీసేసినట్లు, మన మీదున్న అనవసర పొరలను తీసేసి లోపలి మూల తత్వాన్ని చేరుకోవడమే జీవితం నిజమైన లక్ష్యం. అలాంటప్పుడు మన మీద మరిన్ని అనవసర పొరలను వేసుకోవడంలో అర్థం లేదు" అని చాలా అర్థవంతంగా చెప్పింది.
యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చే మాటలు
నేటి సోషల్ మీడియా, ఫిల్టర్ల యుగంలో బాహ్య సౌందర్యం ఒత్తిడికి లోనై తమ సహజ రూపాన్ని మార్చుకోవడానికి ముందుకొచ్చే చాలా మందికి నిత్యా మీనన్ మాటలు ఆత్మవిశ్వాసం నింపేలా ఉన్నాయి. మనం ఎలా ఉన్నామో అలా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం, ట్రెండ్స్ వెనుక పడకుండా సహజంగా ఉండటమే నిజమైన అందం అనే సందేశాన్ని ఆమె మాటలు చాటి చెబుతున్నాయి.
బెంగళూరులోనే పుట్టి పెరిగిన నిత్యా మీనన్ 2006లో 'సెవెన్ ఓ క్లాక్' సినిమా ద్వారా కన్నడ చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 'జోష్', 'ఐదొండ్ల ఐదు', నాగశేఖర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ 'మైనా', కిచ్చా సుదీప్ సరసన 'కోటిగొబ్బ 2' చిత్రాల్లో నటించి కన్నడిగులకు ఇష్టమైన నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తెలుగులో నాని, నితిన్, పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది.